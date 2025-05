Medzi turistami a pútnikmi v Ríme sa ozýva aj slovenčina. Spišiaci dúfajú, že uvidia biely dym – VIDEO, FOTO

z Vatikánu od vyslanej redaktorky SITA Mária Frisovej



Aký dym vyjde z komína Sixtínskej kaplnky?

Mesto preplnené turistami

Vyučovanie kánonického práva

7.5.2025 (SITA.sk) -Medzi turistami a pútnikmi v Ríme sa v týchto dňoch ozýva aj slovenčina. Mnohí sa tu v čase konkláve ocitli náhodne. Pri plánovaní návštevy Večného mesta ani netušili, že budú môcť byť svedkami tejto mimoriadnej udalosti - voľby nového pápeža. V utorok sem takto pricestovali pútnici z Chraste nad Hornádom i Odorína na Spiši, ich zámerom bolo prejsť si v Jubilejnom roku sväté brány a pozrieť si Rím.„Vyšlo nám to práve v tomto termíne. Božím riadením sa dnes pozrieme na výsledok konkláve a dúfame, že uvidíme aj biely dym,“ povedal pre agentúru SITA farár z Odorína v okrese Spišská Nová Ves Ľubomír Karkoška. Do Ríma prišiel po pätnástich rokoch. V podvečer sa spolu s ďalšími Spišiakmi chystá na námestí sledovať, aký dym, biely či čierny, vyjde z komína Sixtínskej kaplnky.„Budeme tu aj vo štvrtok a v piatok, myslíme si, že dovtedy kardináli rozhodnú,“ povedal optimisticky. Kňaz Pavol Kadučák prišiel na púť so štyridsiatimi farníkmi z farnosti Chrasť nad Hornádom.„Je to prozreteľnosť, že sme prišli práve v čase, keď sa koná konkláve. Prišli sme sa však poďakovať aj za pápeža Františka, ktorého sme mali veľmi radi,“ prezradil. Spišiakom sa páčil jeho prístup k ľuďom.„Mal veľmi rád ľudí a mal k nim blízko. Často som vídala zábery z nejakej jeho nečakanej návštevy. Napríklad na okraji Ríma, kde často navštevoval sociálne byty a takto prekvapoval ľudí. Vedel s nimi rozprávať, jednoducho, potreboval ľudí, ich blízkosť k svojmu pôsobeniu, k pontifikátu,“ skonštatovala pútnička Vierka, ktorá sa modlí aj za voľbu nového pápeža.Do Ríma sa na pár dní po tridsiatich rokoch vrátil Emil Faltin spolu s manželkou Annou z Chraste nad Hornádom. „Boli sme tu vtedy s deťmi. Ani by sme si nepomysleli, že sa tu raz ocitneme pri takejto príležitosti,“ povedal. Zažiť Rím v tomto čase i atmosféru počas konkláve označil za vzácnosť a zážitok na celý život.„Púť sme mali naplánovanú už v januári, sme radi, že tu môžeme byť práve teraz,“ potvrdila jeho manželka Anna. Mesto preplnené turistami ju neodradilo, ako povedala, vzhľadom na Jubilejný rok to očakávala. Práve s Rímom a osobitne Vatikánom bol spojený život strýka Emila Faltina.„Pôsobil tu brat môjho otca. V 50. rokoch minulého storočia musel emigrovať, vyštudoval tu, vysvätili ho za kňaza a dostal sa na post sudcu Rímskej roty. Potom odišiel do dôchodku a vrátil sa na Slovensko, pochovaný je v Levoči,“ opísal v skratke život pápežského preláta Daniela Faltina (1927 - 2008).V Kurimanoch, kde sa narodil, pripomína jeho osobnosť aj pamätná tabuľa. Ako 23-ročný v októbri 1950 preplával rieku Moravu a ilegálne prešiel do Rakúska, bol súčasťou skupiny, ktorú viedol salezián Titus Zeman. Odtiaľ sa dostal do Ríma. Vyučoval kánonické právo na Pápežskej fakulte sv. Bonaventúru v Ríme či Inštitúte obojeho práva Pápežskej lateránskej univerzity. Sudcom Apoštolského tribunáluRímskej roty bol v rokoch 1986 až 2003. Túto úlohu mu zveril pápež Ján Pavol II. Za života mu udelili Veľkú medailu sv. Gorazda a v roku 2002 aj Kríž prezidenta Slovenskej republiky II. stupňa za mimoriadne zásluhy pri budovaní dobrých vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.