Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu naďalej konzultuje s Ruskom a Ukrajinou návštevu Zaporižžskej elektrárne

Obavy z jadrovej nehody

Nehoda by mohla byť veľká

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) pokračuje v konzultáciách s Ukrajinou a Ruskom o návšteve Zaporižžskej jadrovej elektrárne.Pre televíziu CNN to povedal šéf agentúry Rafael Grossi s tým, že poslať tím medzinárodných inšpektorov do elektrárne, ktorá je uprostred vojnovej zóny, je niečo, čo zatiaľ ešte neurobili.Rokovania sú podľa Grossiho náročné, ale nastal v nich pokrok a ak návštevu uskutočnia, on sám povedie tím do elektrárne na juhu Ukrajiny.V oblasti elektrárne, ktorú v marci obsadili ruské sily, sa v ostatnom období zintenzívnili boje, čo vyvolalo medzinárodné obavy z možného vzniku jadrovej nehody.MAAE a svetoví lídri požadujú, aby elektráreň mohla navštíviť misia, ktorá by zhodnotila škody. Riziko vzniku nehody podľa Grossiho existuje a mohla by potenciálne byť „veľmi veľmi veľká“.„Samotná skutočnosť, že tam je aktívny konflikt, ostreľovanie... nebezpečenstvo, že sa niečo pokazí alebo sa môže stať niečo neočakávané, je, samozrejme, neudržateľná,“ skonštatoval šéf MAAE.