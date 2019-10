Medzinárodná detská súťaž Vianočná pohľadnica vstupuje do 16. ročníka

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolný Kubín 15. októbra (TASR) - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci so zahraničnými partnermi po 16. raz vyhlásilo medzinárodnú súťaž Vianočná pohľadnica. Záujemcovia z radov detí môžu svoje výtvarné diela posielať do piatka 8. novembra.Ako o tom TASR informoval riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Miroslav Žabenský, ocenené práce budú spracované do katalógu so sériou oficiálnych vianočných pohľadníc. Detské výtvarné návrhy tak budú využité i v praxi.priblížil.Do súťaže sa každý rok zaslaním návrhov vianočných pohľadníc zapojí viac ako 5000 detí z viacerých európskych štátov. Okrem mladých umelcov zo Slovenska, Poľska, Maďarska či Českej republiky sú pravidelne zastúpené aj práce detí zo Srbska, Chorvátska, Rumunska či Ukrajiny.doplnil Žabenský.Cieľom súťažného a výstavného projektu je nielen konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu a umelecké prístupy či dávať priestor prezentácii mladých umeleckých talentov, ale najmä priblížiť a sprítomniť tradičné chápanie Vianoc v ich biblickom a zvykoslovnom rozmere. Zámerom je prezentovať výtvarne nadané deti a verejnosti poodhaliť ich svet vnímania vianočných sviatkov.Súťaž a séria posúťažných výstav je v tomto roku realizovaná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.