Medzinárodná komisia ocení výnimočných vedcov pôsobiacich na Slovensku

Na snímke zľava generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko, projektová manažérka ESET Science Award Paulína Böhmerová a predseda Slovenskej akadémie vied, profesor Pavol Šajgalík počas tlačovej konferencie, na ktorej predstavili hodnotiaci proces, medzinárodnú komisiu a finalistov všetkých kategórií ESET Science Award pre mimoriadne osobnosti slovenskej vedy. V Bratislave 17. októbra 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) – Prvých laureátov ocenenia Eset Science Award spozná verejnosť v piatok (18. 10.). Vyberie ich medzinárodná komisia zložená zo zahraničných vedeckých osobností. Ako pre TASR uviedla projektová manažérka ocenenia Paulína Böhmerová, predsedom komisie je nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Erwin Neher. Ako doplnila, medzinárodní odborníci budú vyberať z finalistov, ktorí prešli náročným hodnotiacim procesom.Laureáti budú vyhlásení v troch kategóriách, a to výnimočná osobnosť slovenskej vedy, výnimočný mladý vedec do 35 rokov a výnimočný vysokoškolský pedagóg. Böhmerová poznamenala, že výber finalistov podliehal náročnému hodnotiacemu procesu. Kritériá sa podľa nej opierali o merateľné scientometrické údaje, ako napríklad citácie v karentovaných časopisoch či autorstvo a spoluautorstvo vo významných publikáciách. Kritériá zohľadňujú tiež zapojenie vedcov do medzinárodných projektov, ich komunikáciu, princípy vedeckej etiky, potenciálny dosah výskumu, ale aj názory blízkych spolupracovníkov či študentov.poznamenala Böhmerová. Medzinárodnej komisii predsedá nemecký biofyzik Neher. Ďalšími porotcami sú švajčiarska fyzička Ursula Kellerová, maďarský matematik László Lovász, nemecký biológ Carl-Philipp Heisenberg a americký technológ Chris Csíkszentmihályi. O laureátovi kategórie výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít.O ocenenie sa mohli uchádzať vedeckí pracovníci pôsobiaci na Slovensku v odboroch, ako sú technické, prírodné, lekárske, farmaceutické a pôdohospodárske vedy. Do kategórie výnimočná osobnosť slovenskej vedy a výnimočný vysokoškolský pedagóg sa vedci mohli prihlásiť sami alebo ich mohla nominovať organizácia, v ktorej pôsobia. Do kategórie výnimočný mladý vedec do 35 rokov musel nominovaných prihlásiť nadriadený pracovník.Böhmerová poznamenala, že v každej kategórii je nominovaných päť finalistov, medzi nimi nie je ani jedna žena. Zároveň verí, že v nasledujúcich rokoch bude medzi finalistami aj ženské zastúpenie. Predseda SAV Pavol Šajgalík pre TASR povedal, žePodľa neho sa prvýkrát na Slovensku vyhodnotia vedeckí pracovníci zahraničnými expertmi.Ocenenie vzniklo z iniciatívy Nadácie Eset na konci roka 2018 s cieľom vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný v medzinárodnom priestore alebo dosahujú prelomové objavy. Medzinárodná komisia vyberie v piatok laureátov, ktorých oznámi počas galavečera.dodal pre TASR generálny riaditeľ Esetu Richard Marko.