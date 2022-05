Medzinárodná konferencia – Vodíkové technológie v doprave

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Bratislava sa stala dejiskom medzinárodnej konferencie zameranej na vodíkové technológie v doprave s podtitulom – pripravení na budúcnosť. Organizátormi tohto podujatia boli Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR a Svetová organizácia duševného vlastníctva, ktorej generálny riaditeľ Daren Tang osobne prišiel prvýkrát na Slovensko a podujatie otvoril.S prezentáciami sa na javisku stretli zástupcovia akademického, verejného aj súkromného sektora. Práve uvedené tri sektory budú pri rozvoji vodíkových technológií kľúčové. Slovensko plánuje investovať do inovácií spojených s vodíkom približne jednu miliardu eur a Národná vodíková stratégia už dnes ráta s výraznou finančnou pomocou súkromného sektora.Bez akademickej obce by však spomenutý trojuholník nebol kompletný, nakoľko práve vedci sú tí najdôležitejší v otázke rozvoja inovácií a inovácie sú kľúčom k úspechu vodíka na našich cestách.Takto vidí vodíkovú budúcnosť minister hospodárstva Richard Sulík.Národná vodíková stratégia sa stala inšpiráciou pre takmer 40 zahraničných rečníkov, ktorí jednoznačne identifikovali, že do roku 2035 budú bežne v doprave vodíkové lietadlá, kamióny či vlaky. Napriek tomu, že momentálne sú vodíkové technológie v doprave stále len v plienkach, Slovensko patrí ku krajinám, ktoré majú v tejto oblasti za sebou úspechy a sú relevantným hráčom na svetovom poli.povedal predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.Informačný servis