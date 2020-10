Medzinárodne ocenená Tricklandia prináša svetovú novinku

Neuveriteľné putovanie po Slovensku

Svetový unikát u nás doma

Telefón dovolený!

Naozaj pre každého

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - Len máloktorá galéria sa môže pochváliť medzinárodným úspechom. Galérii Tricklandia sa to podarilo a je držiteľkou prestížneho ocenenia, ktoré raz ročne udeľuje celosvetová. Čím si Tricklandia získala sympatie návštevníkov?Galéria je zážitková a vo svojej expozícii využíva umenie trickartu a optických ilúzií. Môžete sa tešiť na trickartové obrazy, rozšírenú realitu, antigravitačné miestnosti aj najkrajšie zrkadlové bludisko v strednej Európe. Jednotlivé expozície sú tak prepracované, že nebudete veriť vlastným zmyslom. Expozícia vychádza z námetov slovenských ľudových povestí, rozprávok, ale aj z reálií obcí a zámkov. Prechádzka galériou je akýmsi fantazíjnym putovaním po Slovensku ako ho nepoznáte.Galéria prichádza s novinkou, tzv. Tajuplnou expozíciou. V nej sa príbeh obrazu mení priamo pred očami diváka v závislosti od svetla, ktoré dielo osvetľuje. Kúzlo spočíva vo využití dvojitej expozície. Ten istý obraz vidíte inak pod červeným a inak pod modrým svetlom. V súčasnosti sú diela s dvojitou expozíciou populárne najmä v street arte.Galéria naďalej ostáva verná našim reáliám. Tvorcovia Tricklandie oslovili slovenského výtvarníka, žiaka Albína Brunovského, Miroslava Matuščina, ktorý zasvätil 14 rokov ľudovej architektúre. Jeho tvorba sa tak stala inšpiráciou pre vznik novej Tajuplnej expozície.Marián Aštáry, spoluzakladateľ Tricklandie, hovorí: "Myšlienka priniesť niečo nové tu bola už dlhšie. Chceli sme vytvoriť niečo, čo bude mať hodnotu nielen zážitkovú, ale aj umeleckú. Sme radi, že sa nám podarilo osloviť práve pána Matuščina, ktorý sa snaží zachovať pôvodnú ľudovú architektúru vo svojich kresbách aj pre ďalšie generácie."Na tvorbe novej expozície sa pracovalo viac ako dva mesiace. Tvorcovia tak využili čas, kedy museli prevádzku prerušiť z dôvodu pandémie Koronavírusu.Pred vstupom do bežnej galérie je nutné vypnúť si telefón. Fotenie je často zakázané a miestnosťou prechádzate pomaly a potichu. V Tricklandii to neplatí. Naopak! Vyzbrojte sa smartfónom s foťákom a užite si zábavu pri jednotlivých obrazoch. Okrem príjemne stráveného času získate aj suvenír v podobe originálnych fotiek.Znie to ako klišé, ale je to tak. Tricklandia je ideálnym miestom pre celú rodinu. Je jedno, či máte doma škôlkara, tínedžera alebo starých rodičov. Vďaka rôznorodej expozícii si v nej každý nájde to svoje, či už sú to prekrásne maľby, pózovanie pred objektívom, nádherné zrkadlové bludisko alebo boj s gravitáciou.Informačný servis