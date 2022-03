Medzinárodný charitatívny koncertný maratón Save Ukraine — #StopWar už túto nedeľu

Vystúpia na ňom svetové etablované hviezdy ako Bastille, Fatboy Slim, Within Temptation, Brainstorm, Salvador Sobral, divákom sa tiež prihovoria Imagine Dragons, Submotion Orchestra, Idina Menzel, IAMX, Gus Gus, Twin Atlantic a ďalší. Ukrajinu bude reprezentovať vyše dvadsať známych mien ako Okean Elzy, Monatik, The HARDKISS, Melovin, ako aj účinkujúca Pohody 2022 Alyona Alyona a zastúpenie v livestreame bude mať aj Slovensko v podobe vystúpenia Štefana Šteca. Divákom po celom svete sa počas streamu prihovoria aj ďalšie známe osobnosti, športovci, aktivisti, politici i dobrovoľníci.

„Teletón“ v réžii poľskej televízie TVP preberú cez EBU mnohí verejnoprávni vysielatelia vrátane našej RTVS v rámci mimoriadneho spravodajského vysielania :24 aj na treťom televíznom okruhu. Livestream na YouTube ponúkne ukrajinská televízia 1+1 ako aj festival ATLAS a prostredníctvom cross-streamingu si ho môžete pozrieť aj na facebookovej stránke Pohody, Aktualít, Denníka N, SME

a ďalších médií. Podujatie je tiež výzvou k zjednoteniu sa na podporu Ukrajine, ktorú môžete vyjadriť aj na námestiach mnohých európskych miest vrátane Bratislavy. Koncert Save Ukrajine si môžete vďaka iniciatíve Mier Ukrajine za našu a vašu slobodu pozrieť na veľkoplošnej obrazovke Hlavnom námestí. Sledovať ho môžete aj v niektorých kluboch a kultúrnych centrách na Slovensku či na stránkach promotérov a festivalov, ktoré sa hlásia k jeho posolstvu. Podujatie má aj benefičný rozmer. Viac informácií o projekte, ako aj o tom, ako môžete finančne prispieť na riešenie humanitárnych problémov na Ukrajine nájdete na tomto linku: https://saveukraine.1plus1.ua.

Organizátori podujatia zhrnuli hlavné odkazy v heslách #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine. O svojich motiváciách a aktuálnej situácii napísali: „Ukrajina chráni celý kontinent tým, že prijíma úder celého arzenálu ruskej vojenskej mašinérie. S Ukrajinou dnes stojí bok po boku celý civilizovaný svet. Naši partneri uvalili na útočníkov bezprecedentné sankcie a poskytli Ukrajine finančnú, vojenskú a humanitárnu pomoc. Táto podpora prispieva k budúcnosti sveta – ak sa Rusko nezastaví na Ukrajine, ohrozené môžu byť aj ostatné európske štáty. Jednota a solidarita sveta sú teraz potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Tento televízny maratón sa snaží ešte viac upevniť medzinárodné spoločenstvo v odolávaní ruskej expanzii. Ukrajinský ľud cíti a úprimne oceňuje podporu poskytovanú našimi partnermi i obyčajnými ľuďmi od základných životných potrieb až po silnú vojenskú pomoc. Vojna sa však musí čo najrýchlejšie skončiť, a to si vyžaduje ešte väčšiu podporu Ukrajiny a konečný tlak na agresora.“

Vizuálnu komunikáciu podujatia vytvoril známy ukrajinský výtvarník Daniel Skipnik, pričom jej hlavným grafickým symbolom je slnečnica. Sám autor to vysvetľuje nasledovne: „Slnečnica teraz symbolizuje celú Ukrajinu. Vložil som do nej osobné symboly a emócie. Slnečnica je pozorovateľom, ktorý sleduje čo sa okolo nej deje. Je senzorom, ktorý si všíma emócie. Vidí každého v jej zornom poli. Vyrastá v rôznych situáciách, priamo teraz rozkvitla v tom najstrašnejšom momente. Pozerá sa na Ukrajinu, na každého človeka v nej a prosí o pozornosť celý svet. Prosí o svetlo.“

Do projektu Save Ukraine nás zapojil Vlad Yaremchuk, jeden zo spoluorganizátorov teletónu a hlavný booker festivalu Atlas, ktorý nám o ňom povedal: „Práca na tomto projekte nám ukázala, že svet kultúry je v podpore Ukrajiny jednotnejší než kedykoľvek predtým. V extrémne krátkom čase sa nám podarilo naverbovať desiatky našich priateľov a kolegov z vyše 20 krajín. Pomáhajú nám, aby sa tento maratón dostal k srdciam miliónov ľudí, aby sme spoločne dokázali vyzbierať prostriedky pre tých, ktorí to dnes najviac potrebujú. Je mi cťou, že na tom pracujeme s toľkými talentovanými ľuďmi, že môžeme ukázať aktuálnu situáciu na Ukrajine. Ukrajinské hlasy je potrebné počuť viac, než kedykoľvek predtým a chceme poďakovať všetkým, ktorí nám v tom pomáhajú. Spolu môžeme vyhrať!“

Za „teletónom“ Save Ukraine — #StopWar sú spoločnosti 1+1 media, Atlas festival, Suspilne, s podporou mobilného operátora Kyivstar a ukrajinských ministerstiev kultúry, zahraničných vecí a sociálnych vecí.

Pripomíname, že už túto nedeľu 27. marca 2022 o 15.00 bude aj ďalší benefičný Koncert pre Ukrajinu, tentokrát pred kultúrnym centrom v Modre. Vystúpia na ňom Bolo nás jedenásť, Para, Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka, Peter Lipa, Dorota Nvotová, Le Payaco, Bukasový Masív, Banda, Brajgel, Veľká Potreba, DFS Magdalénka a zbor Ad Una Corda. Po koncerte si môžu ľudia spoločne pozrieť projekciu koncertu Save Ukraine, ktorá bude vo veľkej sále Kultúrneho domu v Modre.

CITÁTY UKRAJINSKÝCH MINISTROV

„Po rozpútaní brutálnej vojny proti Ukrajine nepriateľ neočakával takú reakciu Ukrajiny a sveta. Najmä čo sa týka sily Ukrajincov pri obrane svojej krajiny i rozsahu deštruktívnych sankcií uvalených medzinárodným spoločenstvom. Dosiahli sme významné výsledky vďaka systematickej práci Ukrajiny a neochvejnej podpore našich partnerov – Rusko už utrpelo veľké ekonomické straty a ocitlo sa v úplnej izolácii. Nezastavujeme, ideme vpred. Tento maratón je ďalším signálom pre medzinárodné spoločenstvo: Je to vojna Ruska proti celému svetu a len spolu môžeme vyhrať,“ hovorí Dmytro Kuleba, minister zahraničných vecí Ukrajiny.

„Ukrajina robí všetko, čo je v jej silách, aby zastavila vojnu a krviprelievanie, oslobodila mestá od blokád a začala s obnovou našej krajiny. Chceli by sme ešte raz zdôrazniť, že počas tohto maratónu neprebieha na Ukrajine žiadna „špeciálna vojenská operácia“. Na Ukrajine sa vedie brutálna bezdôvodná vojna, ktorú Rusko začalo barbarským spôsobom. Civilizovaný svet musí byť aktívny pri ochrane, podpore a pomoci Ukrajine. Nestačí sa pozerať na vojnu Rusov proti Ukrajincom zdržiavajúc sa v zahraničí. Naša krajina predsa chráni pred Putinom celú Európu. Potrebujeme bezletovú zónu nad Ukrajinou – uzavretie neba, rovnako ako aj zbrane. Zachráni to životy mnohých nevinných ľudí. Svet by preto mal počuť posolstvá ako #CloseTheSky a #NoFlyZoneUA,“ vraví Oleksandr Tkachenko, minister kultúry a informačnej politiky Ukrajiny.