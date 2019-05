Medzinárodný deň mlieka tento rok pripadol na utorok 21. mája

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) - Aj slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka sa zapájajú do osláv Medzinárodného dňa mlieka. Tentoraz prostredníctvom projektu ĎAKUJEME MLIEKO. Medzinárodný deň mlieka sa každoročne oslavuje na celom svete, a to tretí májový utorok. Tento rok pripadne tento deň na utorok 21. mája.Predstavenie inšpiratívneho videa ĎAKUJEME MLIEKO štartuje 21. mája. Do pondelka 20. mája mohli fanúšikovia slovenského mlieka a mliečnych výrobkov zanechať mlieku ďakovný odkaz na stránke www.dakujememlieko.sk.vysvetlila Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM).Ďakovné video je súčasťou projektu Slovenská mliečna rodina, v rámci ktorého prebieha propagačná a komunikačná kampaň na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska. Tento projekt je financovaný z prostriedkov Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka.Okrem tvorby ďakovného videa sa realizujú aj iné aktivity na podporu spotreby slovenského mlieka a mliečnych výrobkov.uviedol Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ). Do súťaže sa môže každý zapojiť na www.adoptujkravicku.sk/sutaz/Okrem toho sa deti môžu prihlasovať na druhý ročník Dňa otvorených dverí (DOD) na mliečnych farmách. Jednotlivci aj kolektívy, všetci tí, ktorí majú adoptovanú svoju kravičku, majú možnosť navštíviť ju na tej mliečnej farme, odkiaľ pochádza. Netreba zabudnúť prihlásiť sa na DOD na farmách najneskôr do 31. mája 2019 na stránke www.adoptujkravicku.sk. DOD na farmách sa uskutoční v júni, a to 21. júna 2019 pre kolektívy a 22. júna 2019 pre jednotlivcov.