Medzinárodný deň žien: Ako môžu zamestnávatelia podporiť ženy, aby v práci naplno využili svoj potenciál?

Mars a podpora žien v Česku – Empowering Women Mentoring Program

Čo sa musí zmeniť, aby ženy mohli dosiahnuť svoj plný potenciál?

Anonymné životopisy

Flexibilné pracovné podmienky

Podpora od mužských lídrov je dôležitá

Spoločenská zodpovednosť prostredníctvom značky

* Predpoklad vychádza z vyhlásenia generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa zo 6. marca 2023.

** Orchestrating Impartiality: The Impact of "Blind" Auditions on Female Musicians

8.3.2024 (SITA.sk) -Ženy sa na svojej ceste za rozvojom stále stretávajú s množstvom prekážok, ktoré im bránia v dosiahnutí ich plného potenciálu. Svetové ekonomické fórum odhaduje dobu potrebnú na dosiahnutie rovnosti žien a mužov na 132 rokov.* Pred pandémiou to pritom bolo "iba" storočie.Početné štúdie ukazujú, že väčšie zapojenie žien do biznisu a verejného diania prináša merateľné výhody pre samotné firmy, aj pre ekonomiku ako celok, a predovšetkým pre spoločnosť. Obchodné oddelenia s rovným zastúpením žien a mužov dosahujú štatisticky vyššie zisky ako tímy, v ktorých dominujú iba muži. Rodovo vyrovnané tímy sa tiež efektívnejšie rozhodujú.Spoločnosť Mars, ktorá patrí k popredným svetovým výrobcom cukroviniek, čokolády, potravín a krmív pre domáce zvieratá, si kladie za cieľ mať 100 % všetkých vedúcich tímov na celom svete rodovo vyvážených a nabáda ostatné firmy, aby urobili to isté. Mars zastáva názor, že podpora žien v dosiahnutí ich plného potenciálu prináša výhody im samotným aj ich najbližším a tiež podporuje rast podnikov. Spoločnosť Mars dôsledne dbá na vyvážené zloženie tímov a na rovnaké odmeňovanie všetkých svojich spolupracovníkov, čo zdôrazňuje vo svojom akčnom programe nazvanom Full potential V súčasnej dobe tvoria 43 % všetkých vedúcich pracovníkov spoločnosti Mars na celom svete ženy. V strednej Európe je na seniorných manažérskych pozíciách už viac ako 45 % žien.Spoločnosť Mars sa tiež aktívne zasadzuje o podporu žien cez mentoringové programy. V Českej republike je to napríklad Empowering Women Mentoring Program. "Ide o šesťmesačný vzdelávací projekt pre ženy, ktorý ich pomáha pripravovať na nové či budúce manažérske úlohy. Programu sa zúčastňujú talentované ženy a mentorkami sú úspešné ženy z rôznych spoločností. Cieľom je nadobudnúť profesijný i osobný rozvoj a zároveň je to skvelá príležitosť na nadviazanie nových kontaktov. Mars sa k tomuto programu pripája už šiesty rok a verím, že ženám program pomáha cítiť sa sebaistejšie pri výkone práce," vysvetľuje lokálnu podporu žien v bizniseToto bola jedna z najzásadnejších otázok, ktoré spoločnosť Mars položila v roku 2021 v rámci svojej kampane #HereToBeHeard . Viac ako 10 000 žien sa podelilo o svoje životné príbehy a volali po systematických zmenách. Hovorili k svojim zamestnávateľom, vládam, komunitám i mužom a žiadali o prelomenie bariér, ktorým musia denne čeliť. Ich odporúčania sa týkali nielen väčšej podpory ambícií, ale aj ukončenia systémovej diskriminácie a škodlivých rodových stereotypov.Rovnaké príležitosti sú dôležité nielen pre existujúce tímy, ale aj pre prijímanie nových spolupracovníkov. Už v roku 2000 bola publikovaná štúdia, ktorá sledovala nábor nových členov symfonického orchestra. Výskum spočíval v tom, že uchádzači hrali za plentou, aby ich porota nemohla vidieť. Pri skúške "naslepo" bolo prijatých oveľa viac žien ako v predchádzajúcich rokoch. To dokazuje, že životopis, ktorý neobsahuje žiadne osobné údaje o pohlaví, veku, rodinnom stave alebo etnickej príslušnosti uchádzača, ale zameriava sa na históriu zamestnania, skúsenosti, zručnosti a záujmy, dáva počas výberového konania všetkým uchádzačom oveľa vyváženejšie šance. Tiež zaisťuje, že na danú pozíciu bude vybraný ten najlepší kandidát na základe skúseností a schopností."K vytváraniu rovnakých príležitostí pre všetkých pristupujeme veľmi zodpovedne. Prostredníctvom iniciatív, ako sú anonymizované životopisy zavedené pri nábore v roku 2023, zabezpečujeme spravodlivé a nezaujaté výberové konanie, ktoré sa zameriava výhradne na skúsenosti a schopnosti kandidáta. Tento prístup podporuje kreativitu, inováciu a efektivitu, čo je z obchodného hľadiska veľmi prínosné a pomáha vytvárať inkluzívne prostredie pre všetkých," uviedlaV kampani #HereToBeHeard mnoho žien uviedlo potrebu väčšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Najmä matky upozornili, že zladiť plný úväzok s osobnými povinnosťami môže byť často veľmi náročné.Ako riešenie sa ponúka väčšia flexibilita, možnosť čiastočnej práce na diaľku alebo pružná pracovná doba. Takéto benefity ženám umožnia zostať na trhu práce bez nutnosti vyberať si medzi rodinou a kariérou. Mars preto ponúka rôzne typy skrátených úväzkov, ale aj home-office alebo pružnú pracovnú dobu.Vedúci mužského pohlavia hrajú v podpore žien na pracovisku dôležitú úlohu. Ako ich spojenci a zástancovia diverzity a inklúzie môžu pomôcť búrať systémové bariéry v pracovnom prostredí. Spoločnosť Mars sa pýši nielen 45 % žien vo vedúcich pozíciách, ale aj tým, že jej mužskí vedúci sa aktívne zasadzujú pri budovaní inkluzívnych a vybalansovaných tímov."Osobne verím, že pre podporu rozmanitej, inkluzívnej a prosperujúcej firemnej kultúry je zásadné, aby sa muži stali spojencami žien. Nejde len o podporu inklúzie a diverzity, ale aj o rozvíjanie individuálnych talentov, čo je mi obzvlášť blízke. Snažím sa ísť príkladom, mentorovať našich spolupracovníkov a hlavne ich inšpirovať k rovnakému prístupu," povedalÚsilie o rovnaké príležitosti v samotných firmách na vytvorenie inkluzívnejšieho sveta nestačí. Značky a ich marketingové tímy majú príležitosť pomáhať vytvárať vyváženejší svet tým, že budú produkovať "nestereotypný" obsah, ktorý všetkých zobrazuje autenticky a bez stereotypov. Spoločnosť Mars využíva silu svojej značky na boj proti diskriminácii a negatívnym predsudkom o ženách. Verí, že progresívne a netradičné zobrazovanie žien prináša pozitívne zmeny.Napríklad značka MALTESERS pomáha ženám spoločne sa smiať aj v ťažkých situáciách. Bez ohľadu na to, kto sme alebo čím práve prechádzame, môžeme si zachovať nadhľad a nestratiť hlavu. Najnovšia kampaň MALTESERS je oslavou žien, ktoré odmietajú status quo a život vzali do vlastných rúk.Oslávme spoločne Medzinárodný deň žien a zasaďme sa o lepší svet, v ktorom bude spoločnosť inkluzívna.