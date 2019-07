Medzinárodný družstevný deň má tému: Družstvá za dôstojnú prácu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

New York/Brusel 6. júla (TASR) - Družstvá za dôstojnú prácu. To je v roku 2019 téma Medzinárodného družstevného dňa, ktorý pripadá na prvú júlovú sobotu. V tomto roku je ňou 6. júl.Zvolenou témou chcela Medzinárodná družstevná aliancia (ICA) zdôrazniť posolstvo, že družstvá sú podniky zacielené na človeka a charakterizuje ich demokratická kontrola, pri ktorej sa priorita dáva na ľudský rozvoj a sociálnu spravodlivosť na pracovisku.vyzdvihol prezident ICA Ariel Guarco z Argentíny.uviedla ICA na svojej webovej stránke.Svetová sieť družstiev, členov ICA, predstavuje 310 organizácií v 109 krajinách sveta.Organizácia Spojených národov (OSN) na svojej internetovej stránke konštatovala, že pracovné miesta v družstvách nepredstavujú marginalizovaný jav. Podľa najnovších údajov družstvá na svete zamestnávajú, alebo sú hlavným zdrojom príjmov pre vyše 279 miliónov ľudí. Popri tom OSN ďalej uviedla, že pracovné miesta v družstvách majú tendenciu byť trvalejšími a sú lepšie rozmiestnené z pohľadu mestských či vidieckych oblastí.Medzi ciele Medzinárodného družstevného dňa patrí upriamenie pozornosti širšej verejnosti na činnosť družstiev a na skutočnosť, že ciele OSN a medzinárodného družstevného hnutia sa navzájom dopĺňajú. K ďalším cieľom tohto dňa sa radí aj zdôraznenie prínosu družstevného hnutia do riešenia problémov, do konsolidovania a rozširovania partnerstiev medzi medzinárodným družstevným hnutím a ďalšími aktérmi na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.Medzinárodný deň družstiev vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 16. decembra 1992. Prvýkrát sa Medzinárodný deň družstiev pripomínal v prvú júlovú sobotu roku 1995 na sté výročie Medzinárodnej družstevnej aliancie.V roku 1844 sa 28 remeselníkov, spracovateľov bavlny v meste Rochdale na severe Anglicka rozhodlo založiť prvé moderné družstvo - The Rochdale Equitable Pioneers Society. V polovici 19. storočia vznikali malé a stredne veľké družstvá na území západnej Európy, Severnej Ameriky aj Japonska.ICA bola založená v roku 1895 v Londýne. Ide o nezávislé mimovládne združenie. Družstvá podnikajú napríklad v poľnohospodárstve, rybárstve, bankovníctve, ochrane spotrebiteľa, v turistickom ruchu, poisťovníctve, zdravotníctve a sociálnej práci.Slovensko v nej zastupuje DÚ SR, ktorá vznikla súčasne so vznikom samostatnej SR. Jej ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo 29. decembra 1992 v Sobotišti. DÚ SR okrem toho, že je členskou organizáciou ICA, je aj členom Cooperatives Europe so sídlom v Bruseli.