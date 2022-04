Medzinárodný filmový festival v Cannes predstavil 18 súťažných snímok

Osemnásť filmov bude tento rok počas 75. ročníka medzinárodného filmového festivalu v Cannes súperiť o získanie hlavnej ceny – Zlatej palmy. Ako vo štvrtok oznámili organizátori tejto prestížnej filmovej prehliadky, v hlavnej súťaži sa objavia snímky kultového kanadského režiséra Davida Cronenberga, ruského tvorcu Kirilla Serebrennikova či Američana Jamesa Graya. TASR prevzala správu z agentúry AFP.





Otváracou snímkou bude film "Z (comme Z)" francúzskeho režiséra Michela Hazanaviciusa. Cronenberg predstaví v Cannes hororovú sci-fi snímku Crimes of the Future (Zločiny budúcnosti). Serebrennikov zase uvedie film Žena Čajkovskogo (Čajkovského manželka) o súkromnom živote slávneho hudobného skladateľa.Vlani sa tento ruský tvorca na festivale, kde odohrali jeho film U Petrovovcov zúri chrípka, zúčastniť nemohol, pretože na základe kontroverzného rozhodnutia ruského súdu nesmel opustiť vlasť. V súčasnosti sa nachádza v Nemecku, kam odcestoval po tom, čo súd začiatkom roka dané nariadenie zrušil.Okrem spomínaných snímok uvedú v Cannes aj film bratov Dardennových z Belgicka s názvom Tori et Lokita, dramatickú snímku Triangle of Sadness švédskeho režiséra Rubena Östlunda, ako aj filmy francúzskej režisérky Claire Denisovej, juhokórejského tvorcu Pak Čchan-uka či ďalších známych mien svetovej kinematografie.Tím pod vedením šéfa festivalu v Cannes Thierryho Frémauxa si podľa jeho slov tento rok pozrel viac než 2200 filmov, z ktorých vyberal.Frémaux poznamenal, že "po dvoch rokoch krízy (pandémie koronavírusu), z ktorej sa tak rýchlo nespamätáme", v súčasnosti zase svet čelí "smutným časom a vojne v Európe", odkazujúc na ruskú ofenzívu na Ukrajine.V programe nesúťažnej sekcie festivalu v Cannes je aj ukrajinský film režiséra Sergeja Loznicu "The Natural History of Destruction" o bombardovaní nemeckých miest Spojencami počas druhej svetovej vojny.Festival sa bude konať od 17. do 28. mája. Každoročne hostí okolo 80 krajín sveta. Organizátori však tento rok avizovali, že pre vojnu, ktorú ruský prezident Vladimir Putin rozpútal na Ukrajine, nebudú delegácie z Ruska na festivale vítané.Festival v Cannes, na ktorom sa prezentujú nové filmy všetkých žánrov vrátane dokumentov z celého sveta, bol založený v roku 1946. Koná sa každoročne v canneskom komplexe Palais des Festivals et des Congrés.