Medzinárodný kongres ITAPA vyhlasuje súťaž

Medzinárodný kongres ITAPA, archívne foto. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 21. augusta (TASR) - Medzinárodný kongres ITAPA sa v dňoch 12. - 13. novembra 2019 bude v Bratislave konať po osemnásty raz. Jeho súčasťou je aj vyhlásenie 18. ročníka súťaže Ocenenie ITAPA pre najlepšie projekty digitalizácie spoločnosti.Odborná porota bude podľa organizátorov aj tento rok vyberať spomedzi prihlásených projektov tri najvýnimočnejšie riešenia z oblasti digitalizácie verejnej správy, životného prostredia, vedy a výskumu a najlepší projekt vzdelávania v IT. Realizované projekty môžu ich autori prihlásiť do súťaže najneskôr do 1. októbra 2019.Hlavným cieľom súťaže je podľa organizátorov oceniť a vyzdvihnúť prínos inovatívnych projektov v oblasti digitalizácie spoločnosti, ktorá dnes zasahuje do všetkých oblastí nášho života. Každý, kto za posledný rok pracoval na inovatívnych riešeniach zameraných nielen na občana, ale aj na pokrok v oblasti digitalizácie spoločnosti ako takej, môže svoje projekty prihlásiť vyplnením online formuláru k súťaži.