 Ekonomika

14. októbra 2025

Medzinárodný menový fond zlepšil prognózu globálneho ekonomického rastu


Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil predikciu globálneho hospodárskeho rastu. Uviedol, že dopad colnej politiky prezidenta



imf_world_economic_outlook_93791 676x451 14.10.2025 (SITA.sk) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil predikciu globálneho hospodárskeho rastu. Uviedol, že dopad colnej politiky prezidenta Donalda Trumpa je miernejší, ako sa očakávalo, ale varoval pred budúcimi rizikami.


V ekonomickom výhľade, ktorý zverejnil v utorok, fond uviedol, že v tomto roku očakáva rast globálnej ekonomiky o 3,2 percenta. V júli predpokladal, že sa posilní len o 3 percentá. Prognózu pre budúci rok nezmenil a odhaduje, že svetová ekonomika sa zväčší o 3,1 percenta.

Colný šok je menší, ako sme sa pôvodne obávali,“ povedal novinárom vo Washingtone hlavný ekonóm MMF Pierre-Olivier Gourinchas. Dodal, že súkromný sektor tiež podporil rast agilnou reakciou na Trumpove clá.

MMF zlepšil predpoveď hospodárskeho rastu Spojených štátov a predpokladá, že americký hrubý domáci produkt v tomto roku vzrastie o 2 percentá a v roku 2026 o 2,1 percenta.

Menový fond vylepšil aj prognózu pre Európu. Očakáva, že eurozóna tento rok vzrastie o 1,2 percenta a v roku 2026 o 1,1 percenta. Nemecké hospodárstvo sa podľa fondu sa zotaví z recesie a tento rok sa posilní o 0,2 percenta a v nasledujúcom o 0,9 percenta.

Fond však stále predpovedá, že čínska ekonomika, ktorá sa vlani zväčšila o 5 percent, sa v tomto roku posilní len o 4,8 percenta a v roku 2026 iba o 4,2 percenta.


Zdroj: SITA.sk - Medzinárodný menový fond zlepšil prognózu globálneho ekonomického rastu © SITA Všetky práva vyhradené.

