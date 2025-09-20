Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

20. septembra 2025

Medzinárodný olympijský výbor umožní ruským športovcom štart na ZOH 2026 pod neutrálnou vlajkou


Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok oznámil, že ruskí športovci budú opäť môcť súťažiť na zimných olympijských hrách 2026 pod ...



paris_olympics_37274 676x451 20.9.2025 (SITA.sk) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok oznámil, že ruskí športovci budú opäť môcť súťažiť na zimných olympijských hrách 2026 pod neutrálnou vlajkou, ak splnia prísne podmienky.

Neutrálna vlajka


„Výkonná rada prijme rovnaký prístup ako na minuloročných hrách v Paríži,“ uviedla prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ktorá odkazovala na olympiádu, kde ruskí športovci mohli štartovať len pod neutrálnou vlajkou a v individuálnych disciplínach.

Športovci museli prejsť kontrolami, ktoré mali preukázať, že aktívne nepodporujú vojnu na Ukrajine a nemajú žiadne väzby na armádu. Na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktoré sa uskutočnia od 6. do 22. februára 2026, nebudú môcť ruskí športovci participovať na otváracom ceremoniáli a ich výsledky nebudú započítané do medailovej tabuľky.

Tieto sankcie boli zavedené v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu v roku 2022 a rovnaké opatrenia platia aj pre športovcov z Bieloruska, spojenca Moskvy.

Mierny ústup


Ruský minister športu Michail Degťariov označil rozhodnutie MOV za očakávané a vyjadril uznanie „miernemu prístupu“ prezidentky MOV, ktorá zdôraznila, že vojenské konflikty by nemali byť zámienkou na rozdelenie športu.

Na ruských športovcov sa od roku 2016 vzťahujú obmedzenia z dôvodu dopingovému škandálu a od roku 2022 sú sankcionovaní aj pre vojnu na Ukrajine. Niektoré medzinárodné športové federácie, ako Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) či Medzinárodná biatlonová únia (IBU), však naďalej zakazujú ruským a bieloruským športovcom účasť na svojich podujatiach.

Presný počet ruských športovcov na ZOH 2026 bude závisieť od kvalifikácie a rozhodnutí jednotlivých športových federácií.


Zdroj: SITA.sk - Medzinárodný olympijský výbor umožní ruským športovcom štart na ZOH 2026 pod neutrálnou vlajkou © SITA Všetky práva vyhradené.

