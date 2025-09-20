|
Sobota 20.9.2025
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
20. septembra 2025
Medzinárodný olympijský výbor umožní ruským športovcom štart na ZOH 2026 pod neutrálnou vlajkou
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok oznámil, že ruskí športovci budú opäť môcť súťažiť na zimných olympijských hrách 2026 pod ...
20.9.2025 (SITA.sk) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok oznámil, že ruskí športovci budú opäť môcť súťažiť na zimných olympijských hrách 2026 pod neutrálnou vlajkou, ak splnia prísne podmienky.
„Výkonná rada prijme rovnaký prístup ako na minuloročných hrách v Paríži,“ uviedla prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ktorá odkazovala na olympiádu, kde ruskí športovci mohli štartovať len pod neutrálnou vlajkou a v individuálnych disciplínach.
Športovci museli prejsť kontrolami, ktoré mali preukázať, že aktívne nepodporujú vojnu na Ukrajine a nemajú žiadne väzby na armádu. Na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktoré sa uskutočnia od 6. do 22. februára 2026, nebudú môcť ruskí športovci participovať na otváracom ceremoniáli a ich výsledky nebudú započítané do medailovej tabuľky.
Tieto sankcie boli zavedené v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu v roku 2022 a rovnaké opatrenia platia aj pre športovcov z Bieloruska, spojenca Moskvy.
Ruský minister športu Michail Degťariov označil rozhodnutie MOV za očakávané a vyjadril uznanie „miernemu prístupu“ prezidentky MOV, ktorá zdôraznila, že vojenské konflikty by nemali byť zámienkou na rozdelenie športu.
Na ruských športovcov sa od roku 2016 vzťahujú obmedzenia z dôvodu dopingovému škandálu a od roku 2022 sú sankcionovaní aj pre vojnu na Ukrajine. Niektoré medzinárodné športové federácie, ako Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) či Medzinárodná biatlonová únia (IBU), však naďalej zakazujú ruským a bieloruským športovcom účasť na svojich podujatiach.
Presný počet ruských športovcov na ZOH 2026 bude závisieť od kvalifikácie a rozhodnutí jednotlivých športových federácií.
Neutrálna vlajka
Mierny ústup
