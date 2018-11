Medzinárodný prototyp kilogramu nahradí výpočet na základe konštanty

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Versailles 16. novembra (TASR) - Kovový valec slúžiaci ako medzinárodný štandardizovaný prototyp kilogramu zrejme nahradí pri určovaní hmotnosti vedecká metóda na základe Planckovej konštanty. Informáciu priniesla v piatok agentúra AP.Kilogramový valec zliatiny platiny a irídia, uložený v Medzinárodnom úrade pre váhy a miery (BIPM) v Sévres na predmestí Paríža, a jeho kalibrované kópie sa používajú už od roku 1889.Účastníci Generálnej konferencie pre miery a váhy (GCPM) však v piatok vo Versailles, 22 km juhozápadne od Paríža, podľa očakávaní schvália nový spôsob určovania kilogramu na základe vedeckej metódy. Do platnosti by mal vstúpiť od 20. mája 2019, informoval BIPM na svojej webovej stránke.Valec nahradí definícia vychádzajúca z Planckovej konštanty, ktorá je jednou zo základných fyzikálnych konštánt. Táto metóda na výpočet kilogramu podľa vedcov nepodlieha deformáciám vo forme prachu alebo rozkladu materiálu, ktoré ovplyvňujú kovový valec a je presnejšia pri určovaní veľmi malých alebo veľmi veľkých váhových hodnôt.Ľudia túto zmenu podľa agentúry AP v bežnom živote nepocítia. Podľa vedcov však predstavuje malú revolúciu v rámci merania a váženia, ktoré sú dôležité pre základné ľudské činnosti, ako napríklad medzinárodný obchod.Zo siedmich základných jednotiek sústavy SI je kilogram posledná, ktorá sa určuje pomocou fyzického objektu, informoval portál The New York Times.Okrem kilogramu do SI patrí aj meter ako jednotka dĺžky, sekunda (čas), ampér (elektrický prúd), kelvin (termodynamická teplota), mól (látkové množstvo) a kandela (svietivosť).Pôvodný kovový valec a jeho šesť kópií ostanú v prísne stráženom trezore v Sévres na predmestí Paríža. Vedci chcú pozorovať, ako sa bude ich hmota meniť postupom času.