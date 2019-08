Medzinárodný šachový turnaj v Košiciach vyhral Ukrajinec S. Ovsejevič

Na snímke vľavo víťaz turnaja, ukrajinský veľmajster Sergej Ovsejevič, vpravo je juniorský majster sveta z roku 2017 José Martínez Alcántara z Peru, ktorý skončil na druhom mieste. Foto: TASR/Marián Holubčík Foto: TASR/Marián Holubčík

Výsledky turnaja:



1. Sergej Ovsejevič (Ukr.) 7,5 b, 2. José Martínez Alcántara (Peru) 7,5, 3. Milan Pacher (SR) 7, 4. Tomáš Krňan (Kan.) 6,5, 5. Volodymyr Vetoško (Ukr.) 6, 6. Juri Dovžik (Ukr.) 6, 7. Vasiľ Hudák (SR) 6, 8. Danilo Mosesov (Ukr.) 5,5

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 31. augusta (TASR) – Úspechom favoritov sa v sobotu skončil 1. ročník medzinárodného šachového turnaja Cassovia Chess Open v Košiciach. V deväťkolovej súťaži zvíťazil ukrajinský veľmajster Sergej Ovsejevič, druhý bol juniorský majster sveta z roku 2017 José Martínez Alcántara z Peru a bronzovú priečku obsadil Slovák Milan Pacher.Za účasti piatich veľmajstrov, dvoch medzinárodných majstrov a štyroch FIDE majstrov išlo o najsilnejší šachový turnaj v Košiciach od roku 1918. Celkovo v ňom hralo 41 šachistov zo Slovenska, Ukrajiny, Peru, Kanady, Maďarska a Poľska.O prvej a druhej priečke medzi dvomi najvyššie nasadenými hráčmi s rovnakým počtom bodov rozhodlo až pomocné hodnotenie. Majstrom Košíc sa stal piaty v poradí - ukrajinský veľmajster Volodymyr Vetoško, ktorý je hráčom košického klubu Slávia UPJŠ. Zaujímavosťou súťaže bola účasť nevidomého Košičana Antona Andráša, ktorý hral so špeciálnou šachovnicou, pričom so súpermi uhral štyri body a skončil 25. Súčasťou týždňového šachového festivalu boli aj turnaje v bleskovom a rapid šachu, oba vyhral Peruánec Martínez Alcántara.Na záver podujatia otvorili galériu šachových osobností mesta Košíc s prvými dvomi menami. Sú to Rudolf Charousek (1873-1900), ktorý patril koncom 19. storočia k najlepším hráčom sveta, a prvý Košičan s titulom medzinárodného majstra Ladislav Kotán (1961-2008). Ich pamiatke v podobe memoriálu bol venovaný aj hlavný turnaj.povedal pre TASR hlavný organizátor Karol Repaský. Šachový festival v priestoroch Stavebnej fakulty Technickej univerzity pripravili 1. Šachový klub Košice a Košický krajský šachový zväz.