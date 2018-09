Medzinárodný trestný súd môže vyšetrovať exodus Rohingov do Bangladéša

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 6. septembra (TASR) - Sudcovia Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu rozhodli, že tento orgán má právomoc vyšetrovať vlaňajší exodus státisícov rohinských moslimov z Mjanmarska do susedného Bangladéša. Informovali o tom vo štvrtok tlačové agentúry DPA a AP.uvádza ICC v stanovisku.Toto rozhodnutie znamená, že ICC by mohol stíhať osoby obvinené zo spáchania trestných činov voči mjanmarskej menšine Rohingov, hoci Mjanmarsko nie je jeho členom.ICC v stanovisku uviedol, že jeho prokurátorka Fatou Bensoudová, ktorá, toto rozhodnutie musí vziať do úvahy.ICC dodal, že predbežné vyšetrovanie, ktorého cieľom je zistiť, či existujú dostatočné dôkazy na začatie riadneho vyšetrovania, musí byťBensoudová už predtým požiadala sudcov, aby toto vyšetrovanie schválili. Argumentovala, že kým boli Rohingovia v Mjanmarsku nútení opustiť svoje domovy, časť zločinov zahŕňala ich prenasledovanie cez hranice do susedného Bangladéša, ktorý je členom ICC.OSN nedávno vyhlásila, že hlavní velitelia mjanmarskej armády by mali byť stíhaní pre možnú genocídu. Mjanmarsko to však odmieta s tým, že netoleruje žiadne porušovanie ľudských práv.Experti tiež vyzvali Bezpečnostnú radu (BR) OSN, aby na Mjanmarsko uvalila zbrojné embargo, na jej predstaviteľov cielené sankcie a zriadila tribunál, ktorý by viedol proces s podozrivými alebo ich odkázal na ICC v Haagu.K úteku približne 700.000 Rohingov z Jakchainského štátu v Mjanmarsku do susedného Bangladéša došlo vlani v auguste po brutálnych zásahoch armády.