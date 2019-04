Memoáre amerického speváka Princea vyjdú v októbri

Americký poprockový spevák Prince, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. apríla (TASR) - Nedokončené memoáre amerického speváka a skladateľa Princea s názvom The Beautiful Ones vyjdú v októbri. Oznámilo to v pondelok vydavateľstvo tohto pripravovaného diela Penguin Random House, tri roky po náhlom úmrtí umelca v roku 2016, informuje agentúra AFP.Rodák z Minneapolisu, ktorý zomrel vo veku 57 rokov následkom náhodného predávkovania sa liekmi proti bolesti, iba mesiac pred svojou smrťou oznámil, že vydá autobiografiu, pričom termín vydania knihy bol pôvodne stanovený na rok 2017.Vydavateľstvo Penguin Random House spresnilo, že Princeove memoáre vyjdú 29. októbra a budú obsahovať jeho dosiaľ nezverejnené fotografie, ukážky z denníkov a rukopisov textov.uviedlo vydavateľstvo Penguin Random House, ktoré knihu vydá pod svojou filiálnou značkou Spiegel & Grau. Publikácia bude obsahovať predslov od Dana Piepenbringa, ktorý na nej s Princeom spolupracoval.Prince, jedna z najvplyvnejších postáv svetovej hudby, sa stal medzinárodne známym v 80. rokoch, keď skombinoval minneapoliský funk rock s tanečnými prvkami. Prince si neskôr dočasne zmenil umelecké meno na Symbol.