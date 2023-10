Memorandum je len falošný dokument, myslí si SaS a korupcia je základným kameňom koalície

Dohoda o rozdelení rajónov

Korupcia je silným lepidlom

11.10.2023 (SITA.sk) - Memorandum o porozumení, ktoré podpísala strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Slovenská národná strana (SNS) , je len zbytočným a falošným dokumentom.Myslí si to strana Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorej líder Richard Sulík zároveň uviedol, že koalíciu temna nebude spájať žiadne absurdné memorandum, ale práve kšefty a korupcia.„Dohoda na rozdelení si rajónov pre kradnutie zohľadňuje realitu terajších dní. Rozkrádanie, prenasledovanie menšín či ohrozenie našej zahraničnopolitickej orientácie budú typickou črtou pre novú vládu,“ tvrdí predseda liberálov. To, že korupcia bude základným kameňom fungovania tejto koalície si myslí aj podpredseda SaS Branislav Gröhling „Toto je koalícia korupcie. Peter Pellegrini (Hlas-SD) si vrhnutím sa do náručia vysmiateho Roberta Fica (Smer-SD) vybral návrat do minulosti. Slovensko takto odovzdal do rúk skorumpovaných politikov zo Smeru-SD a SNS, a dokazuje, že korupcia je pre túto koalíciu silným lepidlom,“ povedal Gröhling.Liberáli chcú byť tejto koalícii nekompromisnou opozíciou. Taktiež chcú bojovať proti korupčným kauzám budúcej vlády, ale aj proti ultrakonzervatívnym spiatočníckym návrhom ostatných politikov.