Memorandum, ktoré vydala SBA, je podľa odborárov len prázdne gesto

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) – Memorandum, ktoré vydala Slovenská banková asociácia (SBA), je len prázdne gesto a výsmech vzhľadom na nízke mzdy a zlé pracovné podmienky zamestnancov. Tie spôsobujú vysokú fluktuáciu na pobočkách jednotlivých bánk. Myslí si to Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva (OZ PPaP).SBA sa v schválenom memorande zaviazala dodržiavať niektoré ustanovenia Zákonníka práce, ktoré je však podľa odborového zväzu každý zamestnávateľ povinný dodržiavať tak či onak. Banky sa napríklad v memorande zaväzujú, že aj služobne starším zamestnancom umožnia dosiahnuť také mzdy, aké majú novoprijatí zamestnanci.podotkol predseda OZ PPaP Svetozár Michálek.Zároveň priblížil, že banky sa v memorande ďalej zaviazali včas informovať zamestnancov o hospodárskej situácii, vytvárať podmienky pre činnosť odborových organizácií, rozprávať sa s odborármi o hromadnom prepúšťaní a umožniť zamestnancom mať dva dni voľna v týždni.zdôraznil Michálek.Ako príklad pokračujúceho porušovania Zákonníka práce uviedol, že banky sa v memorande zaviazali informovať o zmenách spôsobu odmeňovania, napríklad zverejnením mzdového poriadku. Podľa platného zákona má však každý zamestnávateľ povinnosť mzdové podmienky dohodnúť buď v pracovnej, alebo kolektívnej zmluve. Michálek upozornil, že je v rozpore so zákonom vydávať mzdové poriadky svojvoľne, bez dohody.Stretnutia, z ktorých vyplynulo memorandum, podľa odborového zväzu SBA nazývala sociálnym dialógom. Odborári však tvrdia, že išlo o jednostranné diskusie bez ich účasti ako sociálneho partnera. Na začiatku sa OZ PPaP na týchto stretnutiach zúčastňoval.dodal Michálek.Navyše, podľa neho SBA nie je skutočným partnerom pre kolektívne vyjednávanie, keďže je to záujmové združenie právnických osôb založené podľa Občianskeho zákonníka a nie združenie založené podľa zákona o združovaní občanov.tvrdí Michálek.Odborový zväz súčasne vyzval bankovú asociáciu, aby začala viesť štandardný sociálny dialógPrezídium SBA schválilo v septembri memorandum o dodržiavaní práv pracujúcich v bankovom sektore, podľa ktorého by práva zamestnancov v tomto sektore na Slovensku mali byť lepšie chránené.