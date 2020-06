Menej daňových únikov a väčšia motivácia platiť dane. Minister Heger chystá zmenu zákona

Minister bude nekompromisný

Daňový index bude prístupnejší

11.6.2020 (Webnoviny.sk) - Štát chce znížiť daňové úniky aj motiváciou ľudí platiť dane. Tvrdí to minister financií Eduard Heger, ktorý na štvrtkovej tlačovej konferencii avizoval otvorenie verejnej diskusie o novele daňového poriadku, do ktorej chce pozvať aj odbornú verejnosť."Chceme nastaviť daňové zákony tak, aby motivovali ľudí platiť dane, lebo budú za to odmeňovaní a budú vidieť, že dostávajú za to kvalitné služby. Pozývame odbornú verejnosť, aby sme zabezpečili čo najvyššiu kvalitu," vyhlásil.Štát sa však chce zamerať aj elimináciu daňových únikov vyplývajúcich z daňových podvodov. Heger avizuje nekompromisný postup voči tým, ktorí na daňovom systéme parazitujú a vytvárajú tým nepriamy tlak na zvyšovanie daní."Nechceme zvyšovať dane, chceme zabezpečiť efektívny výber daní. Budeme nekompromisne postihovať všetkých tých, ktorí dane neplatia a ktorí okrádajú občanov," hovorí.Ambíciou štátu v novele daňového poriadku je pritom daňovníkom viac sprístupniť daňový index, aby mali viac informácií o svojom hodnotení. Zefektívniť chce tiež daňové kontroly a umožniť spoločné daňové kontroly aj na Slovensku.Umožnilo by to kontrolovať všetky transakcie a subjekty, ktoré sa na jednotlivých obchodoch podieľajú.Zámerom tiež bude rozšíriť register diskvalifikovaných osôb aj na subjekty, ktoré si neplnia svoje daňové povinnosti. Dôsledkom toho môže byť napríklad zablokovanie pôsobenia takejto osoby v štatutárnych orgánoch firiem.