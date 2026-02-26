|
Štvrtok 26.2.2026
Meniny má Viktor
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
26. februára 2026
Menej smartfónu, viac kníh. Ako čítanie zmierňuje úzkosť a vracia pokoj?
Čo ak je odpoveďou na úzkosť obyčajná kniha na nočnom stolíku? Britská moderátorka a autorka Daisy Buchanan tvrdí, že čítanie je pomalá mágia.
A presviedča o tom s takou úprimnosťou, že jej chcete veriť od prvej strany.
V čase, keď nás zahlcujú notifikácie a nekonečné zoznamy úloh, prichádza kniha, ktorá hovorí: spomaľte. Otvorte román. Nechajte sa uniesť. Prečítajte sa k šťastiu nie je teória – je to osobná skúsenosť, ktorá môže zmeniť aj váš každodenný rytmus.
Áno, čítanie môže zmierniť úzkosť. Nie ako zázračná pilulka, nie ako rýchly návod na dokonalý život, ale ako tichý, každodenný rituál, ktorý postupne mení naše prežívanie.
Autorka otvorene priznáva, že jar 2020 bola pre ňu obdobím zvýšenej úzkosti. Svet sa zmenil, istoty sa rozpadali a hluk vonkajšieho sveta bol neznesiteľný. Vtedy si uvedomila, že čítanie ju upokojuje. „Uvedomila som si, že čítanie ma upokojuje, najmä keď som vystresovaná alebo vystrašená. Tak som začala experimentovať: namiesto pozerania do mobilu som si ráno otvorila knihu.“
Postupne si všimla, že je pokojnejšia, lepšie sa sústredí a dokonca sa budí v lepšej nálade. A práve z tejto skúsenosti vznikla kniha.
Kniha obsahuje aj osobne zostavené čitateľské zoznamy – odporúčania na knihy podľa nálady či životnej situácie. Čitateľ tak dostáva praktický kompas: čo čítať, keď sa cíti zahltený, osamelý, neistý alebo keď potrebuje nádej.
Čítanie ako útočisko
Jedna z najsilnejších pasáží knihy hovorí o čítaní ako o bezpečnom prístave. Svet je hlučný, chaotický a plný intenzívnych podnetov. Čítanie podľa Daisy vytvára útočisko – dáva pocit, že nie sme sami, aj keď sa cítime odcudzení.
„Pri čítaní príbehov iných ľudí si na chvíľu môžeme oddýchnuť od vlastných drám,“ píše. Príbehy nám pripomínajú, že život je niekedy hrozný, ale často nádherný. Že problémy, ktoré sa zdajú neriešiteľné, sa napokon dajú zvládnuť.
Zároveň zdôrazňuje, že čítanie nás oslobodzuje od neustáleho tlaku na výkon. V období najsilnejšej úzkosti sa snažila „dostať z nej“ silou vôle – a nefungovalo to. Čítanie naopak nevyžaduje cieľ ani finále. Nedá sa „zavŕšiť“. Učí nás odpočívať.
Daisy Buchanan nie je len teoretička. Je autorkou viacerých románov a moderátorkou populárneho podcastu You’re Booked, v ktorom sa rozprávala so spisovateľmi ako David Nicholls či ďalšími výraznými hlasmi súčasnej literatúry.
Jej schopnosť hovoriť o úzkosti s otvorenosťou ocenila aj bestsellerová autorka Marian Keyes, ktorá vyzdvihla jej úprimnosť a láskavosť. Spisovateľka Dolly Alderton zas priznala, že Daisyine slová ju presviedčajú, že v tom nie je sama.Ak hľadáte knihu, ktorá vás nebude poučovať, ale jemne sprevádzať, novinka Prečítajte sa k šťastiu stojí za pozornosť. Možno vám nezmení život za jeden večer. Ale možno vám pomôže urobiť si z čítania každodenný rituál. A to je začiatok.
