Menia sa naše návyky v zoznamovaní. Iniciatívu berú do rúk ženy

Podľa tradičného scenára už prebieha len tretina schôdzok

Randeniu v podobe tradičného partnerského nadbiehania, teda pozvaniu na schôdzku do reštaurácie či kina bez fyzického zblíženia, uberá takzvaná "hook-up culture". V preklade ide o uprednostňovanie nezáväzných sexuálnych dobrodružstiev."Zatiaľ čo v minulosti bolo morálne neprijateľné, aby sexu nepredchádzalo dvorenie a pozvanie na rande, dnes je to bežné a málokto sa nad tým pozastavuje. Randenie či partnerský vzťah už totiž nie sú podmienkou pre sexuálne aktivity. Mladí ľudia dnes na sex často pozerajú ako na neoddeliteľnú súčasť ranných fáz dvorenia, pretože je pre nich dôležité, ako si s potenciálnym partnerom "sadnú" v posteli," popisuje Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.sk , ktorý testuje a predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.Ako už bolo vysvetlené, scenár v zmysle pozvania na schôdzku zo strany muža napríklad do reštaurácie, kde muž za všetko aj zaplatí, upadá. Rovnako aj to, že ak sa mu partnerka páči, tak následne si trúfne po nejakom čase iniciovať milostné zblíženie. Podľa analýzy amerických vedcov, ktorí sa zamerali na výsledky rozsiahleho prieskumu medzi 24 131 študentmi, prebieha tento model len u viac ako tretiny randiacich.Celých 88 % respondentov prieskumu sa zhodlo na tom, že je prijateľné, aby žena pozvala na rande muža. Ženy sú totiž následne podstatne otvorenejšie k intímnemu zblíženiu. "Pri ženou navrhnutých schôdzkach došlo ku genitálnemu kontaktu – ktorého súčasťou môže, ale i nemusí byť pohlavný styk – v 63 % prípadoch, zatiaľ čo pri rande, ktoré inicioval muž, to bolo len v 56 % prípadov. Pri stretnutiach, ktoré navrhol muž, sú sexuálne aktivity celkovo obmedzenejšie ako u tých, ktoré iniciovali ženy," komentoval prieskum Adam Durčák.