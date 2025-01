Menšie lyžiarske strediská sú spokojné, počasie počas sviatkov im prialo

Zlatý týždeň

8.1.2025 (SITA.sk) - V menších lyžiarskych strediskách pod Tatrami sú spokojní. Vianočné sviatky a zimné prázdniny priniesli veľký počet lyžiarov. Skepticizmus, ktorý vládol ešte v úvode decembra pre nedostatok prírodného snehu a nie ideálne podmienky na zasnežovanie, zažehnali.Počasie za posledné dva týždne totiž lyžiarskym strediskám prialo. V súčasnosti už dovolenkárov či prázdninujúcich striedajú na svahoch školáci na lyžiarskych výcvikoch.V stredisku Studničky vo Vernári (okres Poprad), ktoré sa nachádza na rozhraní dvoch národných parkov - Slovenského raja a Nízkych Tatier, spustili sezónu ešte 7. decembra.„Mali sme výborný zlatý týždeň, prialo aj počasie, boli slnečné dni. Prišlo veľa ľudí, sme veľmi spokojní,“ zhodnotila pre agentúru SITA manažérka strediska Ivana Alexová Stredisko bude podľa jej slov fungovať naďalej počas celého týždňa až približne do 15. marca. Potvrdila, že záujem je aj o lyžiarske zájazdy, dominujú medzi nimi popradské i okolité školy.V Lopušnej doline odštartovali lyžovačku 25. decembra, a od 28. decembra už boli lyžiarom svahy k dispozícii v celom profile, ako aj tri vleky i detský park.V súčasnosti tam podľa konateľa strediska Ľubomíra Kozubíka dosnežujú. So sezónou sú však tiež spokojní, podľa jeho slov stredisko i ďalšie najbližšie v okolí praskali počas prázdnin vo švíkoch.„Je to dobrá sezóna, prišlo extrémne veľa ľudí, zrejme najviac za posledné roky,“ zhodnotil pre SITA. Ľudia akoby sa podľa jeho slov nevedeli dočkať snehu, viacerí sa zase možno rozhodli vyhnúť zápcham vo Vysokých Tatrách.„Prialo nám aj počasie. Nepršalo, dalo sa lyžovať celých dvanásť dní, nemuseli sme nič obmedzovať,“ dodal. Vlani totiž viaceré strediská v úvode januára nakrátko zatvárali práve pre daždivé počasie. V súčasnosti majú v Lopušnej doline približne 60 až 70 centimetrov snehu a od pondelka tam štartujú lyžiarske zájazdy.Podobne vidí situáciu aj riaditeľ strediska Snowpark Lučivná neďaleko Svitu Miroslav Šukola, kde začali rovnako 25. decembra. Ešte predtým však v stredisku panovali obavy spojené s komplikovanou prípravou sezóny vzhľadom na teplé počasie.„Studených nocí bolo príliš málo. Urobili sme malý zázrak, keď sme hornú lúku dokázali zasnežiť natoľko, že sme aj zlatý týždeň zvládli úplne v pohode,“ skonštatoval pre SITA. Návštevnosť tak bola podľa jeho slov skvelá. Hoci sa sviatky a prázdniny skončili, život v lyžiarskom stredisku bude pokračovať aj lyžiarskymi zájazdmi.„Budeme naďalej dosnežovať, aby sme nemuseli ukončiť sezónu predčasne ako vlani, hoci pravdou je, že počasie je nevyspytateľné,“ dodal Šukola.Ski Resort Smrečiny v Liptovskej Tepličke, kde sa začalo s lyžovačkou dva dni pred Vianocami, hlási aktuálne približne 50 centimetrov snehu.„S návštevnosťou sme boli spokojní. Nemáme ešte všetko zasnežené, aktuálne sa totiž počasie trocha pokazilo,“ povedal pre SITA spolumajiteľ strediska Vladimír Žemba. V súčasnosti sa však už v stredisku rovnako pripravujú na lyžiarske zájazdy, víkendové podujatia či preteky. Spokojní sú aj v stredisku Ski Centrum Kubašok v Spišskom Bystrom. „Všetko je to o počasí, keď je dobré počasie, je aj ľudí,“ uviedol pre SITA majiteľ strediska Vladimír Žemba starší.Hoci sa podľa jeho slov v súčasnosti mierne oteplilo, podmienky sú tam stále dobré. Už od štvrtka v stredisku neďaleko Popradu očakávajú školákov na lyžiarskych výcvikoch.