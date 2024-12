Menšie lyžiarske strediská trápi nedostatok prírodného snehu aj vhodného počasia na zasnežovanie

Otvárajú len jednu zjazdovku

Chceli by otvoriť do Vianoc

Obávajú sa zlatého týždňa

Množstvo teplotných inverzií

6.12.2024 (SITA.sk) - Aj menšie lyžiarske strediská pod Tatrami sa pripravujú na spustenie lyžiarskej sezóny. V sobotu ju odštartuje stredisko Studničky vo Vernári (okres Poprad), ktoré sa nachádza na rozhraní dvoch národných parkov, Slovenského raja a Nízkych Tatier.Ako agentúru SITA informovala manažérka strediska Ivana Alexová, prírodného snehu tam majú málo, podmienky sú však vďaka zasnežovaniu podľa jej slov dobré. Ostatné strediská plánujú otvoriť v okolí vianočných sviatkov. Prírodný sneh chýba aj im, ideálne nie sú ani podmienky na zasnežovanie.V lyžiarskom stredisku vo Vernári začali zasnežovať v druhej polovici novembra. „Otvárame len jednu zjazdovku, malý vlek, máme približne dvadsať centimetrov,“ opísala podmienky Alexová. V stredisku podľa jej slov pribudol nový vlek s dĺžkou 300 metrov, posilnili zasnežovací systém a pribudol aj nový, výkonnejší ratrak na úpravu tratí.„Akonáhle to teploty dovolia, budeme zasnežovať. Našou prioritou je do Vianoc spustiť celé stredisko na 100 percent,“ dodala jeho manažérka.Dostatok snehu zatiaľ chýba stredisku Snowpark Lučivná neďaleko Svitu. Jeho riaditeľ Miroslav Šukola potvrdil, že zasnežujú. „Počasie je ale proti nám, chladných nocí je čoraz menej a menej. Robíme všetko preto, aby sme sezónu spustili,“ povedal pre SITA s tým, že otvoriť by chceli do Vianoc. Aj prírodného snehu býva podľa jeho slov z roka na rok menej. S týmito problémami podľa neho súperia všetky malé podtatranské strediská.„Veľké strediská majú výhodu, pretože majú jazerá, majú tak vytvorenú zásobu vody. Techniky majú toľko, že s ňou dokážu za tri či päť nocí vysnežiť stredisko. My takéto možnosti nemáme,“ skonštatoval. Šukola poukázal aj na problémy s technológiou, ktorú používajú.„Jednak bola vymyslená pred dvadsiatimi rokmi, keď sa počítalo s technikou len na dosnežovanie a nie zasnežovanie celého strediska, a rovnako aj zimy, keď napadlo 50 centimetrov snehu, sú už dávno preč,“ dodal. Strediská v spomínaných nižších lokalitách sú tak podľa neho odkázané vyslovene na technický sneh, čo je spojené s nárastom nákladov na prípravu zjazdoviek.V Lopušnej doline majú podľa konateľa strediska Ľubomíra Kozubíka naplánované otvorenie lyžiarskej sezóny najskôr 25. decembra.„Uvidíme, či sa nám podarí zasnežiť celý kopec. Chceme však aspoň urobiť detský park, išli by dva detské vleky,“ avizoval pre SITA. So zasnežovaním začali v predposlednom novembrovom týždni. „Niečo síce máme nasnežené, ale je to mizerné,“ podotkol Kozubík. O budúcnosť lyžiarskeho strediska strach nemá.„Posledných desať rokov je to tak, že v januári a vo februári je ešte sneh a zima dobrá. Obávam sa však Vianoc a zlatého týždňa, ktorý je už niekoľko rokov nie veľmi priaznivý,“ skonštatoval. Pripomenul minulú sezónu, keď na Nový rok lialo a stredisko museli na krátko zatvoriť.V tomto roku mysleli v stredisku aj na novinky. Pre zvýšenie komfortu lyžiarov a bezpečnosť detí presťahovali pred zimou detský vlek z dojazdu hlavného svahu. Vytvorili bezpečný areál pre začiatočníkov a sankárov pre denné aj večerné lyžovanie.Ski Resort Smrečiny v Liptovskej Tepličke plánuje spustenie prvej lyžovačky o týždeň, počas víkendu. „Rozšírili sme požičovňu, detskú škôlku, máme za sebou aj zmeny, čo sa týka zasnežovania,“ predstavil pre SITA novinky spolumajiteľ strediska Vladimír Žemba.Zasnežovať začali na prelome novembra a decembra. Potvrdil, že aj ich trápi nedostatok prírodného snehu i nepriaznivé teploty. „V tomto roku je veľa teplotných inverzií, podobne ako vlani. Ich počet z roka na rok rastie," dodal.