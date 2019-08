Menšinové kultúrne leto otvoril Michal Smetanka

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 7. augusta (TASR) - Festival Menšinové kultúrne leto (7. - 11. 8.) na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave otvoril v stredu skladateľ a inštrumentalista Michal Smetanka s úpravami rusínskeho folklóru. V jeho repertoári sú aj pôvodné piesne zo Spiša a Šariša, najmä tie, ktoré sa viažu k pastierskej kultúre.povedala k festivalu Jana Túry z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), na ktorom sa predstaví aj huslistka a primáška hrajúca podľa vzoru legendárnej Cinka Panny, Barbora Botošová. Vystúpi so svojou kapelou a s úpravami starých rómskych piesní.Záver festivalu bude patriť tradičnej židovskej hudbe a bratislavskému zoskupeniu Pressburger Klezmer Band, ktoré sa ako prvé na Slovensku inšpirovalo emotívnou a tanečnou hudbou zo strednej a východnej Európy, známou ako klezmer.uviedla Túry.Organizátorka Zuzana Kumanová z In Minorita poukazuje na to, že cieľom festivalu je prezentácia kultúry národnostných menšín.ozrejmila Kumanová.Bratislavčanov i návštevníkov hlavného mesta čaká do 11. augusta každý podvečer o 18.00 h jeden koncert. Hlavným organizátorom je občianske združenie In Minorita, ktoré spolupracuje s BKIS a mestskou častou Bratislava - Staré Mesto. Projekt podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.