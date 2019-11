Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. novembra (TASR) – Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť širokou diskusiou v organizáciách národnostných menšín i v rámci konkrétnych rezortov. "uviedol pre TASR splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.Splnomocnenec pripomenul, že budúci zákon, ktorý absentuje od prijatia Ústavy SR v roku 1992, by mal čo najkomplexnejšie definovať menšinové práva v zmysle ústavy i prijatých medzinárodných záväzkov a odporúčaní. "dodal.Uistil, že jeho snahou je získať všeobecnú podporu pre komplexný, jednoznačný a pre užívateľov optimálny legislatívny predpis, reflektujúci na aktuálne uznesenia vlády a na podnety a požiadavky národnostných menšín.avizoval splnomocnenec.Základný koncept legislatívneho zámeru, ktorý možno nájsť na webe splnomocnenca, prerokovali členovia VNMES na svojom novembrovom zasadnutí.Materiál vytvorila pracovná skupina, zložená zo zástupcov úradu splnomocnenca a odborníkov z radov národnostných menšín. Pracovná skupina sa príprave legislatívneho zámeru venovala od apríla 2019.