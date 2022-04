Menštruačné nohavičky snuggs sú novo dostupné v sieti drogérií DM

Okamžitý nákup v DM

21.4.2022 (Webnoviny.sk) -Menštruácia sa týka takmer celej ženskej populácie zhruba vo veku od 13 do 51 rokov. Ide o významnú časť života ženy a je pre ňu dôležité, aby sa počas tohto obdobia cítila bezpečne a pohodlne. S vývojom nových technológií a materiálov sa na trhu začali objavovať alternatívne pomôcky pre toto intímne obdobie ženy. Spoločnosť snuggs sa stala priekopníkom vo vývoji menštruačných nohavičiek. Na český trh ich uviedla pred troma rokmi, odvtedy predala vyše pol milióna kusov nohavičiek, ktoré si našli cestu k 150 tisícom žien v Česku, na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách. "Neustály vývoj a inovácia sú pre nás každodenným hnacím motorom. Od vstupu na trh sme uviedli už tretiu generáciu nohavičiek. Usilovne pracujeme na zlepšovaní textilnej absorpčnej vrstvy aj samotného strihu nohavičiek, aby zaisťovali dostatočný komfort a bezpečie," hovorí spoluzakladateľ snuggs Tomáš Zahradník.Spoločnosť snuggs nadviazala na Slovensku spoluprácu so sieťou drogérií DM. Od polovice apríla tak môžu slovenské ženy jednoducho kúpiť menštruačné nohavičky snuggs v tejto obľúbenej predajnej sieti. "Snuggs a DM spája podpora udržateľnosti a lokálnych výrobkov. Na spoluprácu s drogériou DM sa preto veľmi tešíme," hovorí spoluzakladateľka snuggs Linda Šejdová. Jednoznačnou výhodou pre zákazníčky je nielen okamžitý nákup, ale aj možnosť prezrieť si tovar na mieste, ohmatať materiál a odhadnúť veľkosť. "Menštruačné nohavičky sa stali aktuálnou potrebou, veríme preto, že zákazníčky uvítajú možnosť kúpiť si snuggs priamo v predajniach," dodáva T. Zahradník.Menštruačné nohavičky zmenili životy už desiatkam tisícom žien. Snuggs chce v tomto trende pokračovať a byť ženám oporou a sprievodcom v jednotlivých fázach ich života a s nimi spojených intímnych tém. Preto prichádza na trh s produktmi z kategórie intímnej starostlivosti, ktoré sú láskavé k ľudskému telu i prírode. Prvým je Intímny umývací gél s pH 4.0. na každodenné použitie. Obsahuje výhradne prírodné ingrediencie na očistu, výživu a ochranu intímnych partií. Intímny umývací gél je dostupný vo variantoch bez vône alebo s vôňou zeleného čaju v 100 % recyklovateľnej fľaštičke s praktickou pumpičkou.Produkty snuggs dodávajú ženám sebavedomie, dopriavajú pohodlie, slobodu a bezstarostnosť. Každé telo si zaslúži vľúdnosť a rešpekt, rovnako ako aj naše okolie a planéta. "O zodpovedný prístup k životnému prostrediu sa snažíme v každom kroku nášho podnikania. Veríme, že sa nám to vráti, napríklad aj v dôvere našich zákazníčok, ktoré si potrebu udržateľnosti tiež uvedomujú," uzatvára Linda Šejdová. Snuggs v spolupráci s expertmi z Vysokej školy chemicko-technologickej realizoval hodnotenie životného cyklu menštruačných nohavičiek snuggs. Výsledky ukázali, že nohavičky sú 3,5x šetrnejšie k životnému prostrediu než jednorazové tampóny a vložky. Pri používaní menštruačných nohavičiek dokáže žena za svoj cyklus ušetriť až 95-tisíc litrov vody, ktoré by inak boli potrebné na výrobu jednorazových pomôcok. Pri výrobe menštruačných nohavičiek sú tiež zhruba trojnásobne nižšie emisie uhlíka alebo využívanie fosílnych palív. V porovnaní s jednorazovými pomôckami dokáže žena pri používaní menštruačných nohavičiek vyprodukovať takmer desaťkrát menej odpadu.V snuggs vyvíjame vysoko kvalitné a funkčné produkty pre intímnu starostlivosť. Záleží nám na tom, aby ľudia mali menej nepohodlia a starostí po celú dobu života.Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.