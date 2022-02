Mercedes predstavil nový prefarbený monopost s označením W13, Hamilton chce vyhrať majstrovstvá (video)

Posledné dva roky čierny dizajn

Russel má s Hamiltonom skvelé vzťahy

21.2.2022 - Nemecký tím seriálu majstrovstiev sveta formuly 1 Mercedes predstavil nový monopost pre rok 2022 s označením W13. Tím so sídlom v anglickom Brackley vyhral osemkrát po sebe titul medzi konštruktérmi, preto sú jeho ambície rovnaké aj pre blížiacu sa sezónu.Sedemnásobný šampión Lewis Hamilton pôjde do boja o titul s novým kolegom. Po odchode „najlepšej dvojky“ Fína Valtteriho Bottasa do konkurenčného Alfa Romeo Racing ho v kokpite nahradí mladý 23-ročný Brit George Russell. Prvé preteky v sezóne však paradoxne nebudú pre Russella premiérou v novom tíme. V roku 2020 dostal šancu počas Veľkej ceny Sachíru, pretože Lewis Hamilton mal pozitívny test na koronavírus.O budúcnosti Hamiltona sa dlho špekulovalo, keďže sa po kontroverznej veľkej cene Abú Zabí na niekoľko týždňov odmlčal. Tridsaťsedemročný Brit sa napokon začiatkom februára vrátil do továrne v Brackley. Bude to pre neho už 16. sezóna v kráľovnej motoršportu.Mercedes sa vrátil ku svojej klasickej striebornej farbe. Posledné dva roky súťažil s čiernym dizajnom ako súčasť svojho odkazu v boji proti rasizmu. Čierne lemovanie doplnené zelenými doplnkami od hlavného sponzora Petronas pôsobia esteticky a uhladene. Tím zostal verný aj hviezdicovému dizajnu na kryte motora, čo robí z nového auta módny kúsok."Sme skeptickí, či sme odviedli dobrú prácu. Takto to máme každý rok, to je naša mentalita. Keď sme dali dokopy naše auto, bol som unesený, je úžasné. Veríme, že rovnako úžasné bude aj na trati. Ideme od nuly k úspechom, chceme vyhrávať, doslova po tom bažíme," rázne uviedol šéf stajne Toto Wolf podľa webu motorsport.com."Na začiatku roka si nedávam žiadne ciele. Budeme pracovať ako tím. Áno, chceme vyhrať majstrovstvá a posunúť latku o niečo vyššie, aby sme sa stali novými rekordérmi," vyhlásil Lewis Hamilton. Z jeho vyjadrení bolo však cítiť túžbu vrátiť sa na absolútny vrchol v podobe zisku ôsmeho titulu."Je to pre mňa všetko nové, veľa sa toho musím naučiť. Ako junior som sledoval Lewisa, dnes s ním spolupracujem. Je to pre mňa česť. Naše vzťahy sú skvelé, myslím, že toto bude vzrušujúca sezóna," uzavrel nováčik tímu George Russell.Mercedes v piatok v Silverstone absolvoval prvú jazdu s W13 v rámci filmovacieho dňa, ten bol však obmedzený iba na 100 kilometrov jazdy.