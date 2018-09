Merkelová a Kurz podporili návrhy na posilnenie agentúry Frontex

Archívna snímka, nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Viedeň 16. septembra (TASR) - Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová a jej rakúsky náprotivok Sebastian Kurz chcú spoločne presadzovať zvýšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ, pričom podporujú posilnenie agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex, ako navrhuje predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Podľa tlačových agentúr DPA a APA to vyhlásili v nedeľu večer v Berlíne, kde sa stretli na konzultácii pred nadchádzajúcim neformálnym summitom EÚ v Salzburgu.Obaja politici poukázali taktiež na potrebu zlepšenia spolupráce s africkými krajinami v rámci boja proti príčinám migrácie do Európy. Podľa DPA tak demonštrovali vzájomný súlad po tom, čo Kurz v minulosti kritizoval migračnú politiku Merkelovej.Šéfka nemeckej vlády zdôraznila, že Berlín stojí za ťažiskovými bodmi prebiehajúceho rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ, pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc Únie a obzvlášť návrhy Junckera ohľadne Frontexu. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž by na základe týchto návrhov mala byť do roku 2020 personálne posilnená na 10.000 pracovníkov.Merkelová a Kurz spolu hovorili aj o plánovanom summite EÚ - Afrika, naplánovanom na december vo Viedni. Nemecká kancelárka označila za dôležité zameriavať sa výraznejšie na africké krajiny, ktorých je však veľa, čo si vyžaduje určitú "deľbu práce". Veľmi dôležité je podľa nej rozšírenie mandátu Frontexu, aby ďalšie člny s migrantmi z Afriky "ani nevyplávali".Čo sa týka príprav na neformálny summit v Salzburgu, ktorý sa bude konať v stredu a vo štvrtok (19. a 20.9.), predpokladá sa, že okrem migrácie bude ťažiskovou témou aj proces vystúpenia Británie z EÚ. Merkelová a Kurz sa však zhodli, že by na tomto stretnutí nemali byť prijímané žiadne závery.Podobne ako v nedeľu s Merkelovou má Kurz absolvovať v pondelok v Paríži predsummitové rokovanie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.