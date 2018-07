Merkelová a Orbán sa nezhodli v otázke migrácie, budú ďalej rokovať

Archívna snímka, Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 5. júla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa vo štvrtok nezhodla s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v otázke migrácie, ale obaja uviedli, že sú ochotní ďalej rokovať. Informovala o tom agentúra AP.Merkelová povedala na spoločnej tlačovej konferencii v Berlíne, že chce chrániť európsku "hummánnosť", čo sa týka spôsobu zaobchádzania s migrantami, a "to je zrejme to, čo nás rozdeľuje".Orbán reagoval, že postoj Maďarska sa nezmenil, odkedy uzavrelo svoje hranice pred migrantami počas ich prílevu v roku 2015. Uviedol, že jeho vláda zvažuje umiestniť 8000 strážcov na hranice krajiny a prejaviť tak "celkom dobrú solidaritu" s členmi EÚ.Merkelová súhlasila, že ochrana európskych vonkajších hraníc je "dôležitá a oprávnená", krajiny EÚ by však mali podľa nej prijať nejakých migrantov, čo Maďarsko odmieta.Orbán v stredu pri rokovaní s nemeckým spolkovým ministrom vnútra Horstom Seehoferom vyhlásil, že Maďarsko nemôže a ani nechce prijať nikoho, avšak je pripravené kedykoľvek pomôcť pri vracaní ilegálnych prisťahovalcov do Grécka.