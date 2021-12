Merkelová adresovala Nemcom svoje posledné posolstvo. Dajte sa zaočkovať, odkázala

Zákaz vstupu nezaočkovaným

Za nárastom prípadov stoja nezaočkovaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2021 (Webnoviny.sk) - Odchádzajúca nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu pravdepodobne naposledy pred budúcotýždňovým odchodom z úradu vyzvala Nemcov, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.Merkelová sa prihovorila k národu prostredníctvom videoposolstva dva dni po tom, ako regionálni i federálni predstavitelia rozhodli o sérii opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu.Nezaočkovaní ľudia majú v Nemecku po novom zákaz vstupu do barov, reštaurácií, na rôzne podujatia a do obchodov s výnimkou nevyhnutných, ako sú potraviny či drogérie.V Nemecku sa začalo nahlas debatovať aj o povinnom očkovaní na celoštátnej úrovni. Údajne by mohlo byť zavedené o niekoľko týždňov, najprv sa však o ňom bude diskutovať v parlamente.Plne zaočkovaných proti koronavírusu je približne 68,9 % nemeckej populácie, čo je menej ako stanovený vládny cieľ na úrovni 75 %. Práve nezaočkovaní obyvatelia podľa mnohých expertov spôsobili v ostatných týždňoch prudký nárast prípadov ochorenia COVID-19.„Je to trpké, pretože sa tomu dalo vyhnúť. Vďaka účinným a bezpečným vakcínam máme kľúč vo vlastných rukách. Dajte sa, prosím, zaočkovať. Bez ohľadu na to, či je to prvé očkovanie alebo posilňovacia dávka. Každé očkovanie pomáha,“ skonštatovala Merkelová.