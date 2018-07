Merkelová:Chceme zachovať čo najužšie vzťahy s Britániou aj po brexite

Britská premiérka Theresa Mayová a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 10. júla (TASR) - Nemecko sa bude usilovať aj po odchode Británie z Európskej únie o zachovanie čo najužších vzťahov s touto ostrovnou monarchiou. Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová to vyhlásila v utorok v Londýne na spoločnej tlačovej konferencii s britskou premiérkou Theresou Mayovou.Podľa Merkelovej je v rokovaniach o tzv. brexite citeľný pokrok. Ostávajúcich 27 členských štátov Únie očakáva zverejnenie obsahu najnovšieho balíka návrhov britskej vlády a po jeho preskúmaní bude naň reagovať.Londýn zverejní tzv. bielu knihu so spomínaným obsahom, návrhmi týkajúcimi sa úpravy jestvujúcich obchodných vzťahov s Úniou prijatými na piatkovom zasadnutí britskej vlády v Chequerse, zrejme vo štvrtok.Merkelová v utorok na margo tohto posunu konštatovala, že je dobré, že sú už na stole návrhy. Odmietla však uviesť akékoľvek podrobnosti o možnej odpovedi EÚ, takže vecne neodpovedala ani na otázku, či si dokáže predstaviť aj akúsi colnú úniu so Spojeným kráľovstvom.Ohľadne konferencie za účasti vedúcich predstaviteľov šiestich krajín západného Balkánu, ktorej dejiskom bol v utorok Londýn, Mayová na tlačovej konferencii uviedla, že sa Británia na tomto fóre zaviazala, že v rokoch 2020-2021 zvýši finančnú pomoc tomuto regiónu o 95 percent na 80 miliónov libier.Tieto finančné prostriedky sa podľa jej slov môžu využiť na reformu súdnictva v Albánsku a Kosove, zlepšenie obchodného prostredia v Bosne a Hercegovine i v Srbsku, rozvoj digitálnych poznatkov milióna školákov v celom regióne, ale aj posilnenie demokracie a právneho štátu v krajinách tejto oblasti.