Merkelová: EÚ musí po brexite zvýšiť svoju konkurencieschopnosť

Na archívnej snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 15. októbra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok vyhlásila, že Európska únia musí zvýšiť svoju konkurencieschopnosť, keďže Británia sa po brexite stane jej novým konkurentom. Informovala o tom agentúra AFP.povedala Merkelová na stretnutí vedúcich pracovníkov v oblasti strojárstva.Ako napísala agentúra AP, Merkelová rokovanie o brexite označila za. Narážala pritom na zložitosť situácie súvisiacej s tzv. írskou poistkou. Tá je hlavným problémom brániacim v uzavretí dohody medzi Britániou a EÚ aj podľa hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera. Londýn a Brusel sa totiž zatiaľ nevedia dohodnúť na obojstranne prijateľnom scenári, ktorý by po brexite zabránil vzniku fyzickej hranice medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskou republikou ako členom EÚ.Merkelová zároveň dodala:Európska únia je však podľa jej slov pripravená aj na brexit bez dohody.Britský premiér Boris Johnson opakuje, že Británia vystúpi z Únie 31. októbra bez ohľadu na to, či sa dovtedy podarí dohodnúť podmienky odchodu, alebo nie. Zákon prijatý britským parlamentom pritom vyžaduje, aby premiér v prípade nedosiahnutia dohody do 19. októbra požiadal Brusel o odklad brexitu.