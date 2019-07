Merkelová i Steinmeier dovolenkujú v Južnom Tirolsku

Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bolzano 30. júla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vycestovala v pondelok do severotalianskeho regiónu Južné Tirolsko, aby tam trávila tohtoročnú letnú dovolenku. Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na správy talianskych médií.Podľa informácií prevzatých z agentúry ANSA priletela 65-ročná šéfka nemeckej vlády v skorých popoludňajších hodinách do rakúskeho Innsbrucku, odkiaľ sa presúvala do obce Sulden (Solda) v časti Južného Tirolska známej ako Vinschgau. Tú navštevuje už roky spolu s manželom Joachimom Sauerom (70), aby sa venovali horskej turistike, hoci vlani takúto dovolenku vynechala.K Merkelovej dovolenkovým aktivitám nebolo vydané žiadne oficiálne vyhlásenie, pripomenula DPA.V Južnom Tirolsku, ktoré je súčasťou severotalianskej provincie Tridentsko-Horná Adiža, sa v súčasnosti nachádza aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier (63). Ten tradične trávi letnú dovolenku v obci Ritten (Renon) neďaleko Bolzana. Tam sa ešte v piatok stretol so šéfom juhotirolskej samosprávy Arnoldom Kompatscherom.