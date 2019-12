Merkelová je proti vyčleňovaniu firiem z procesu budovania 5G sietí

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová . Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 18. decembra (TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová aj naďalej odmieta vyčleňovať jednotlivé spoločnosti z procesu budovania 5G sietí, zdôraznila však, že je dôležité zahrnúť do rozhodovania aj otázku dôvery a bezpečnosti.uviedla Merkelová na pôde Bundestagu.Nemecká vláda odložila rozhodovanie o bezpečnostných pravidlách týkajúcich sa výstavby 5G sietí v Nemecku, ktoré by mohli čínsku spoločnosť Huawei z procesu vyradiť, na budúci rok. Vyradenie Huawei si želajú najmä USA. Americký prezident Donald Trump priamo označil Huawei za bezpečnostnú hrozbu, čo čínska firma odmieta.V súvislosti s kauzou Huawei Merkelová zároveň uviedla, že nemá vedomosť o tom, že by Čína hrozila Nemecku odvetou za prípadné vyradenie spoločnosti z procesu budovania 5G sietí.povedala.Reagovala tak na náznaky čínskeho veľvyslanca v Nemecku z minulého týždňa. Ten uviedol, že Peking by mohol reagovať odvetnými opatreniami, ak Nemecko Huawei z budovania 5G sietí vyradí. Poukázal pritom na