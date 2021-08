Merkelová mala v Kyjeve stretnutie so Zelenským, diskutovali aj o riešení konfliktu na východe Ukrajiny

Stretla sa aj s ruským prezidentom

Spor ukončila mierová dohoda z Minsku

Putin pripomenul dodržiavanie dohody

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v nedeľu zavítala do ukrajinskej metropoly Kyjev, kde si sadla za rokovací stôl s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským. Obaja lídri diskutovali o vzťahoch medzi krajinami, reformách na Ukrajine a implementácii mierovej dohody z roku 2015, ktorej cieľom je ukončenie bojov so separatistami podporovanými Ruskom na východe Ukrajiny.Merkelová na budúci mesiac ukončí jej takmer 16-ročného pôsobenie vo funkcii kancelárky. Ukrajinu navštívila dva dni po tom, ako v piatok v Moskve absolvovala stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Po ňom uviedla, že sa nevzdáva nádeje na nastolenie mieru na východe Ukrajiny, kde si viac ako 7-ročné boje medzi ukrajinskými silami a separatistami vyžiadali viac ako 14-tisíc ľudských životov.Práve Nemecko spolu s Francúzskom sa snažili pomôcť sprostredkovať mierové urovnanie sporu s cieľom ukončiť tieto boje. Výsledkom bola mierová dohoda z Minsku z roku 2015.Dokument zaviazal Ukrajinu poskytnúť povstaleckým regiónom rozsiahlu autonómiu a amnestie pre povstalcov. V dohode sa tiež stanovilo, že Ukrajina získa úplnú kontrolu nad svojimi hranicami s Ruskom na „povstaleckých územiach“ až po zvolení miestnych lídrov a zákonodarných orgánov. Mnoho Ukrajincov sa však na dohodu díva ako na zradu národných záujmov.Putin požiadal Merkelovú, aby počas návštevy Kyjeva pripomenula ukrajinskej strane dôležitosť dodržiavania ich záväzkov vyplývajúcich zo spomenutej dohody.„Budem pracovať do svojho posledného dňa v úrade, aby bola zaistená územná celistvosť Ukrajiny,“ sľúbila Merkelová na stretnutí so Zelenským.