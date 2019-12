Merkelová: Nemci by mali vstupovať do roku 2020 s odvahou

Nemecká kancelárka Angela Merkelová prichádza na druhý deň rokovania za okrúhlym stolom na summite EÚ v Bruseli 13. decembra 2019. Predseda Európskej rady Charles Michel v piatok vyhlásil, že Európska únia je pripravená začať obchodné rokovania s Britániou a urobí všetko pre to, aby ochránila priority EÚ po tom, ako vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách v Británii zvíťazila Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Nemci by mali byť odvážni a sebaistí v čase, keď ich krajina vstupuje do nového desaťročia, ktoré so sebou prináša výzvy vyžadujúce si čerstvé nápady. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to uviedla vo svojom novoročnom príhovore, ktorého časti ešte pred odvysielaním vo verejnoprávnej televízii priniesla v utorok tlačová agentúra DPA.," povedala šéfka spolkovej vlády, pôsobiaca vo funkcii už 14 rokov.."Merkelová zdôraznila potrebu zastaviť zmenu klímy, hoci, ako poznamenala, vo veku 65 rokov už nemôže pocítiť najdramatickejšie následky otepľovania planéty v prípade, že svet nebude urýchlene konať." konštatovala kancelárka a dodala, že vkladá "všetku energiu" do úsilia, aby Nemecko splnilo svoju úlohu po "ekologickej, ekonomickej a sociálnej" stránke.