Merkelová ostro odsúdila vojenský útok Ruska voči Ukrajine, žiadne ospravedlnenie na to neexistuje

25.2.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová odsúdila ruský útok na Ukrajinu a označila ho za „hlboký zárez do európskych dejín po skončení studenej vojny“.Nemecká tlačová agentúra DPA v piatok citovala Merkelovú, ktorá uviedla, že neexistuje žiadne ospravedlnenie pre tento očividný útok na medzinárodné právo. „Odsudzujem to tým najostrejším možným spôsobom,“ povedala.Merkelová, ktorá vyrastala v komunistickej Nemeckej demokratickej republike (NDR) a hovorí plynule po rusky, sa počas 16 rokov vo funkcii kancelárky (2005 - 2021) intenzívne zapájala do rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.