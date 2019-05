Merkelová: Po funkcii kancelárky sa nebudem uchádzať o politický úrad

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok vyhlásila, že po odslúžení svojho štvrtého funkčného obdobia nebude dostupná pre žiadny ďalší politický úrad. Rozptýlila tým špekulácie, že by sa mohla ujať bližšie nespresnenej "veľkej" funkcie v štruktúrach Európskej únie v Bruseli.vyhlásila Merkelová na spoločnej tlačovej konferencii s holandským premiérom Markom Ruttem, informovala tlačová agentúra Reuters.Špekulácie o budúcnosti Merkelovej sa rozšírili v Berlíne po tom, ako kancelárka pre štvrtkové vydanie denníka Süddeutsche Zeitung povedala:Merkelová na tlačovej konferencii ďalej vysvetlila, že ako svoju zodpovednosť vníma podporovať Európu vo funkcii kancelárky než v budúcej pozícii.Merkelová, najdlhšie slúžiaca európska líderka, vlani v októbri ohlásila, že štvrtý mandát vo funkcii nemeckej kancelárky bude jej posledným a po jeho vypršaní sa nebude ďalej uchádzať o žiadnu ďalšiu politickú rolu. V decembri Merkelová odovzdala pozíciu predsedníčky svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampovej-Karrenbauerovej.Tá vyhlásila, že nemá ambíciu nahradiť Merkelovú v kresle kancelárky do roku 2021, keď sa v Nemecku skončí súčasné volebné obdobie.vyhlásila pre noviny Welt am Sonntag Krampová-Karrenbauerová.