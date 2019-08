Merkelová pred stretnutím s Johnsonom ďalšie rokovania odmieta

Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Reykjavík 20. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok opäť odmietla výzvu britského premiéra Borisa Johnsona na prerokovanie odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ako napísala agentúra DPA, vyjadrila sa tak deň pred schôdzkou oboch dvoch lídrov v Berlíne.Johnson požadoval, aby EÚ obnovila rokovania o brexite a z dohody, ktorú s Bruselom uzavrela vláda predchádzajúcej šéfky britského kabinetu Theresy Mayovej, vypustila ustanovenia týkajúce sa írskych hraníc. Tie sú podľa Johnsona "nedemokratické" a ohrozujú mierový proces v Severnom Írsku.uviedla Merkelová v súvislosti so zrušením takzvanej írskej poistky, kľúčovej časti dohody o brexite. Ako ďalej dodala, zmienenú dohodu však preto znovu otvárať nemusia.Po stretnutí s predsedami vlád severských krajín na Islande Merkelová tiež zdôraznila, že 27 členských krajín EÚ ďalšie rokovania s Britániou jednotne vylučuje.dodala nemecká kancelárka s tým, že v členstve v EÚ neexistuje žiadne buď-alebo.Po stredajších rozhovoroch s Merkelovou má Johnson vo štvrtok odcestovať do Paríža na stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.Na základe írskej poistky by pre Severné Írsko po odchode Británie z EÚ dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ než tie, ktoré by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Tento "záložný plán" pre Írsko však nie je časovo ohraničený a veľká časť britských zákonodarcov ho vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.Ak však Británia odíde z EÚ bez dohody 31. októbra, čo Johnson pripúšťa ako realistickú alternatívu, írska poistka do platnosti nevstúpi.