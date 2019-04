Merkelová pred summitom EÚ nevylúčila dlhší odklad termínu brexitu

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 10. apríla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu uviedla, že podporuje, aby Spojené kráľovstvo získalo viac času na zabezpečenie svojho odchodu z Európskej únie, než žiada britská premiérka Theresa Mayová. Tá minulý týždeň požiadala o odklad termínu tzv. brexitu na 30. júna. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.Merkelová pred mimoriadnym summitom EÚ v Bruseli poslancom v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestag) povedala, že je možné, že lídri "budú súhlasiť s dlhším odkladom, než požadovala britská premiérka".Merkelová dodala, že ona i nemecká vláda sú toho názoru, že "môžeme dať obom stranám rozumný čas" na to, aby sa dosiahla dohoda o riadenom brexite.Kancelárka zdôrazňuje, že naďalej je v záujme Nemecka to, že Británia opúšťa Úniu "riadeným spôsobom", píšu agentúry.Hlavy vlád a štátov 27 členských krajín by mali popoludní v Bruseli rozhodnúť o tom, či poskytnú britskej vláde druhý odklad odchodu z EÚ, a ak áno, za akých podmienok. To záleží aj od toho, aké záruky svojim partnerom predloží britská premiérka Theresa Mayová.