Merkelová prisľúbila farmárom spoluúčasť pri klimatickej politike

Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 2. decembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok prisľúbila nemeckým farmárom väčšiu spoluúčasť na nastavovaní nových opatrení na ochranu klímy, proti ktorým tisíce z nich pred týždňom protestovali v nemeckej metropole Berlín. Informovala o tom agentúra DPA.," povedala Merkelová na poľnohospodárskom summite v Berlíne, na ktorom sa zúčastnilo približne 40 poľnohospodárskych organizácií.Merkelová zdôraznila, že poľnohospodárstvo je "veľmi významnou súčasťou spoločnosti" a sektorom ekonomiky, ktorý musí dosahovať zisk. Dôležité je podľa nej nájsť taký prístup, ktorý farmárom ponúkne budúcnosť a stabilitu, čo sa má dosiahnuť vzájomnou kooperáciou.Nové vládne opatrenia rátajú okrem iného s obmedzeniami používania hnojív v snahe riešiť problém znečisťovania podzemných vôd dusičnanmi, ako aj so zákazom herbicídu glyfosát do roku 2023, či novými štandardmi na lepšiu ochranu hmyzu. Farmári však tvrdia, že navrhované opatrenia sú hrozbou pre ich živobytie.V súvislosti s protestom prišlo 26. novembra do Berlína 5600 traktorov, ktoré na niektorých cestách vytvorili až 20-kilometrové kolóny a spôsobili značné obmedzenia dopravy v celej vládnej štvrti. Veľké demonštrácie farmárov sa konali v októbri aj vo viacerých nemeckých mestách.