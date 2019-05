Na archívnej snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hannover 20. mája (TASR) - Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová prisľúbila pomoc pri obnove územnej celistvosti Ukrajiny. Podľa agentúry DPA to Merkelová uviedla v pondelok počas návštevy na základni NATO na severe Nemecka a v deň, keď sa v Kyjeve funkcie prezidenta Ukrajiny ujal Volodymyr Zelenskyj.Merkelová pripomenula, že Nemecko sa spolu s Francúzskom zapojilo do rokovaní v rámci minského mierového procesu, a poznamenala, že Zelenskyj vo svojom inauguračnom prejave označil za prioritu ukončiť konflikt na východe krajiny.Minský mierový proces sa za účasti Nemecka a Francúzska začal ešte v roku 2014, ale zatiaľ neviedol k obnoveniu mieru v Donbase, kde proti sebe stoja vládne sily a Ruskom podporovaní separatisti.V reakcii na Zelenského inauguračný prejav nemecké ministerstvo zahraničných vecí označilo jeho zámer rozpustiť parlament a vypísať predčasné voľby za. Dodalo, že parlamentné voľby na Ukrajine by aj tak boli v októbri tohto roku. Rozhodnutie prezidenta Zelenského pokúsiť sa získať prostredníctvom volieb mandát na podporu svojej politiky je, uviedlo nemecké ministerstvo zahraničných vecí.Zelenskyj sa po inaugurácii na stretnutí s vedúcimi zahraničných delegácií a veľvyslancami cudzích štátov poďakoval za pomoc pri usporiadaní nedávnych volieb na Ukrajine.vyhlásil a poďakoval sa aj za pomoc v boji proti korupcii, ekonomickým problémomVyjadril tiež nádej, že počet zahraničných partnerov Ukrajiny sa zvýši, aSvoj prejav ukončil vyhlásením, že