Merkelová rokovala v Poľsku o ochrane hraníc Únie, prezident vzájomné stretnutie zrušil

11.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu navštívila poľské hlavné mesto, kde sa zúčastnila rokovania s poľským premiérom Mateuszom Morawieckym. Rokovanie sa uskutočnilo v čase, v ktorom Poľsko čelí tlaku migrantov na svojich hraniciach s Bieloruskom.Merkelová v sobotu označila za neprijateľné to, že Bielorusko využíva utečencov ako nástroj nátlaku na Poľsko a ďalšie krajiny Európskej únie. Na tlačovej konferencii vyzvala Minsk ale aj Varšavu, aby pomohli ľuďom v ťažkých podmienkach, ktorí uviazli na hraniciach Bieloruska s Poľskom.Do Poľska, Litvy a Lotyšska v posledných mesiacoch cez hranice s Bieloruskom prichádza zvýšený počet migrantov z Iraku, Afganistanu, Sýrie a z Afriky. Varšava, Vilnius a Riga to označujú za prvok „hybridnej vojny" zo strany Bieloruska proti EÚ a predstavitelia Nemecka majú rovnaký názor.S poľským premiérom Mateuszom Morawieckym Merkelová diskutovala aj o výročí teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001, o bezpečnostných otázkach vo svetle nedávneho vývoja v Afganistane a tiež o nových hrozbách vyplývajúcich z kybernetických útokov.Témou rokovaní boli aj európske problémy, vrátane politiky v oblasti ochrany klímy a sporu medzi Varšavou a Bruselom o zmeny v poľskom justičnom systéme, ktoré podľa EÚ porušujú pravidlá právneho štátu. Merkelová vyjadrila nádej, že táto otázka sa bude môcť prostredníctvom dialógu vyriešiť.Morawiecki vyhlásil, že počas pôsobenia Merkelovej na poste kancelárky sa napriek niektorým nezhodám poľsko-nemecké vzťahy rozvinuli. „Napriek rôznym nezhodám sme predovšetkým schopní zdôrazňovať to, čo nás spája," dodal. Poľská vláda uviedla, že ide o poslednú návštevu Merkelovej v krajine vo funkcii kancelárky.Stretnutie Merkelovej a poľského prezidenta Andrzeja Dudu , ktoré nemecká vláda pôvodne ohlásila, sa nakoniec neuskutoční. Merkelovej hovorca v piatok uviedol, že podľa poľských predstaviteľov je dôvodom zaplnený program prezidenta. Duda bude v meste Katowice na oslavách výročia nekomunistického odborového zväzu Solidarita.Nemecká tlačová agentúra dpa však poznamenala, že úrad prezidenta oznámil, že schôdzka Dudu a Merkelovej nebude, krátko po tom, ako Rusko informovalo, že bol dokončený plynovod Nord Stream 2 na prepravu plynu do Nemecka. Poľsko plynovod Nord Stream 2 považuje za projekt, ktorý Rusku umožní využívať dodávky energií na získanie väčšieho politického vplyvu v Európe.