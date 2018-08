Merkelová s Macronom diskutovali po telefóne o migrácii

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 18. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová diskutovala s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o otázke utečencov zachránených v Stredozemnom mori, informoval v piatok Elyzejský palác.Obaja lídri zdôraznili potrebuohľadom prijímania záchranných plavidiel a taktiež sa zhodli na nevyhnutnosti koordinovaného prístupu k pašerákom.Agentúra DPA pripomína, že záchranná loď Aquarius dostala tento týždeň povolenie vstúpiť do maltského prístavu Senglea po tom, ako sa Francúzsko, Nemecko, Luxembursko, Portugalsko a Španielsko dohodli na prijatí 141 migrantov, ktorí boli na palube. Plavidlu predtým niekoľko štátov zabránilo zakotviť pri ich brehoch.Podľa Elyzejského paláca Merkelová s Macronom tiež hovorili o Ukrajine a konflikte v Sýrii - predovšetkým o humanitárnej kríze v provincii Idlib, jednej z posledných oblastí Sýrie, ktoré majú pod kontrolou povstalci. Obaja lídri sa zhodli, že by sa mali zintenzívniť politické rokovania s cieľom dosiahnuť trvalý mier v regióne.Ich telefonát sa uskutočnil pred plánovanou sobotnou schôdzkou medzi Merkelovou a ruským prezidentom Vladimirom Putinom pri Berlíne. Očakáva sa, že aj na ich stretnutí by sa malo diskutovať o Ukrajine a sýrskom konflikte.