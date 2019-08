Merkelová sa čoskoro stretne s Johnsonom

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa čoskoro stretne s britským premiérom Borisom Johnsonom, s ktorým bude rokovať o brexite a bilaterálnych otázkach. V piatok to oznámil hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert, ktorého cituje tlačová agentúra AP.Dodal, že bližšie informácie k stretnutiu oboch štátnikov, ktoré by sa uskutoční, zverejnia neskôr. Seibert tiež uviedol, že diskutovať o brexite, keďže ide o tému, ktorá v posledných rokoch dominuje vo vzťahoch Británie s ďalšími krajinami Európskej únie.Hovorca pripomenul, že nemecká vláda stále uprednostňuje riadený odchod Británie z EÚ a dodal, že brexit bez dohody nie je v záujme nikoho.Johnson, ktorý koncom júla v úrade nahradil Theresu Mayovú po tom, ako sa jej v britskom parlamente trikrát nepodarilo presadiť vyrokovanú dohodu o vystúpení z EÚ, vyhlásil, že Británia vystúpi z Únie 31. októbra bez ohľadu na to, či bude maťdohodu s Bruselom. Väčšina britských poslancov je však proti brexitu bez dohody, pričom zákonodarcovia skúmajú, aké parlamentné postupy môžu byť využité na to, aby sa takémuto scenáru zabránilo.