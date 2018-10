Merkelová: Summit EÚ a Ázie ukázal, že uznali výhody voľného obchodu

Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas tlačovej konferencie po rokovaniach za okrúhlym stolom na summite EÚ v Bruseli 18. októbra 2018. Premiéri a prezidenti členských štátov EÚ sa vo štvrtok na summite v Bruseli pokúsili pokročiť dopredu v oblasti zintenzívňovania spolupráce s krajinami severnej Afriky a posilňovania vonkajších hraníc Únie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. októbra (TASR) - Summit Ázie a Európskej únie (EÚ) v Bruseli ukázal, že dve tretiny sveta sa zaviazali k multilateralizmu a uznali výhody voľného obchodu. Vyhlásila to v piatok nemecká kancelárka Angela Merkelová.povedala. Pripomenula, že je to dôležitý signál vzhľadom na to, že Európa a Ázia predstavujú takmer dve tretiny svetového hrubého domáceho produktu (HDP), obchodu aj obyvateľstva.vyhlásila a dodala, že je jasné, že ak jeden profituje, aj druhý má z toho zisk.