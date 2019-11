Merkelová upozorňuje na izolacionalistický prístup k internetu

Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová varovala v utorok pred rizikami izolacionalistického prístupu k internetu, ktorý by podľa jej slov mohol spôsobiť nestabilitu globálnej infraštruktúry a jej náchylnosť na útok. Informovala o tom agentúra DPA.uviedla Merkelová a vymenovala ďalšie možné hrozby, ako väčší dohľad nad občanmi, obsah filtrovaný vládami a zvýšená cenzúra informácií.To by podľa nej nakoniec mohlo vyústiť do vypnutia sietí internetu a mobilných telefónov v snahe zabrániť komunikácii medzi občanmi, varovala Merkelová v Berlíne vo svojom príhovore na fóre OSN pre spravovanie internetu.Takéto zasahovanie podľa nej môže obmedziť právo ľudí na informácie a komunikáciu, čo je v rozpore sKancelárka vyzvala delegátov, aby v rámci zachovania globálneho verejného blaha chránili jadro internetu. Povedala tiež, že na to, aby sa dosiahol decentralizovaný a nadnárodný internet, sú potrebné kroky za hranicami štátov.Podľa Merkelovej budúcnosť internetu by nemali formovať výlučne len štáty a vlády.povedala.V tejto súvislosti vyzvala na rozsiahle zapojenie občianskej spoločnosti, vedcov a podnikov a poznamenala, že