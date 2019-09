Merkelová v New Yorku absolvovala stretnutia s Trumpom aj Rúháním

Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok odmietla zrušenie sankcií voči Iránu, o ktoré Teherán žiadal výmenou za otvorenie priamych rokovaní s USA a ďalšími západnými krajinami. Informovala o tom agentúra DPA.povedala Merkelová po tom, ako absolvovala stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a iránskym prezidentom Hasanom Rúháním, ktoré sa uskutočnili na okraji Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.zdôraznila nemecká kancelárka.Merkelová s Rúháním hovorila o útokoch dronov na ropnú infraštruktúru Saudskej Arábie, ku ktorým došlo 14. septembra. Británia, Francúzsko a Nemecko v pondelok vyjadrili presvedčenie, že za útoky nesie zodpovednosť Irán, ktorý to však odmieta.Obaja štátnici hovorili aj o vojne v Jemene a o možnostiach jej mierového urovnania.Kancelárka v utorok v New Yorku krátko rokovala o Iráne aj s prezidentom Trumpom. Hovorili aj o situácii situácií v Líbyi a o obchodnej vojne medzi USA a EÚ.